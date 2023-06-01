Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Краще об’їхати: де в Одесі ремонтують дороги arrow

Краще об’їхати: де в Одесі ремонтують дороги

1 червня 2023 10:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Краще об’їхати: де в Одесі ремонтують дороги
Комунальники працюють на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В перший день літа в Одесі проводять ремонтні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, що на дорогах міста працюватиме спецтехніка, тож на деяких ділянках вулиць не слід паркувати авто. 

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

Читайте також:

Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях: 

  • вул. Вапняна — очищення дощоприймачів, промивка рукавів; 
  • пров. 2-й Першотравневий — очищення лотків і канав; 
  • вул. Вапняна/пров. Ширяївський — ремонт оглядових колодязів; 
  • пров. 2-й Першотравневий — промивка перепускних труб. 

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні. 

Цікаво водіям

На автомобільних дорогах Одеської області оновлюють та модернізовують засоби організації дорожнього руху. Зараз проводяться комплексні дорожні роботи, спрямовані на покращення безпеки та зручності учасників дорожнього руху.

Новий модернізований світлофор з’явився у Приморському районі міста. В ньому встановлено безперебійний блок живлення, тому за відсутності електропостачання об'єкт працюватиме деякий час.

Швидкість, мобільність та оперативність — ось основні принципи, якими керуються мотопатрулі під час виконання своїх завдань. Зараз вони відкривають черговий сезон, готуючись до надання невідкладної допомоги на дорогах Одеси.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB