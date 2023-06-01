Краще об’їхати: де в Одесі ремонтують дороги

Комунальники працюють на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"

В перший день літа в Одесі проводять ремонтні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, що на дорогах міста працюватиме спецтехніка, тож на деяких ділянках вулиць не слід паркувати авто.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

вул. Вапняна — очищення дощоприймачів, промивка рукавів;

пров. 2-й Першотравневий — очищення лотків і канав;

вул. Вапняна/пров. Ширяївський — ремонт оглядових колодязів;

пров. 2-й Першотравневий — промивка перепускних труб.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

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