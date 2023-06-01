Лучше объехать: где в Одессе ремонтируют дороги
В первый день лета в Одессе проводят ремонтные работы в разных районах города. Водителей предупреждают, что на дорогах города будет работать спецтехника, поэтому на некоторых участках улиц не следует парковать авто.
Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.
Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:
- ул. Известковая — очистка дождеприемников, промывка рукавов;
- пров. 2-й Первомайский — очистка лотков и канав;
- ул. Известковая/пер. Ширяевский — ремонт смотровых колодцев;
- пров. 2-й Первомайский — промывка перепускных труб.
"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.
Интересно водителям
На автомобильных дорогах Одесской области обновляются и модернизируются средства организации дорожного движения. В настоящее время проводятся комплексные дорожные работы, направленные на улучшение безопасности и удобства участников дорожного движения.
Новый модернизированный светофор появился в Приморском районе. В нем установлен бесперебойный блок питания, поэтому при отсутствии электроснабжения объект будет работать некоторое время.
Скорость, мобильность и оперативность — вот основные принципы, которыми руководствуются мотопатрули при выполнении своих задач. Сейчас они открывают очередной сезон, готовясь к неотложной помощи на дорогах Одессы.