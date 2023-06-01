Лучше объехать: где в Одессе ремонтируют дороги

Коммунальщики работают на дорогах Одессы. Фото: КП "Городские дороги"

В первый день лета в Одессе проводят ремонтные работы в разных районах города. Водителей предупреждают, что на дорогах города будет работать спецтехника, поэтому на некоторых участках улиц не следует парковать авто.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

ул. Известковая — очистка дождеприемников, промывка рукавов;

пров. 2-й Первомайский — очистка лотков и канав;

ул. Известковая/пер. Ширяевский — ремонт смотровых колодцев;

пров. 2-й Первомайский — промывка перепускных труб.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Интересно водителям

На автомобильных дорогах Одесской области обновляются и модернизируются средства организации дорожного движения. В настоящее время проводятся комплексные дорожные работы, направленные на улучшение безопасности и удобства участников дорожного движения.

Новый модернизированный светофор появился в Приморском районе. В нем установлен бесперебойный блок питания, поэтому при отсутствии электроснабжения объект будет работать некоторое время.

Скорость, мобильность и оперативность — вот основные принципы, которыми руководствуются мотопатрули при выполнении своих задач. Сейчас они открывают очередной сезон, готовясь к неотложной помощи на дорогах Одессы.