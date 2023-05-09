Краще об’їхати: де в Одесі ремонтують дорогу

Комунальники працюють на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"

Сьогодні, 9 травня, в Одесі проводять профілактичні роботи на вулицях в різних районах міста. Водіїв попереджають, де не слід паркувати авто, аби не завадити дорожникам.

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях:

вул. Ільфа та Петрова,

Люстдорфська дорога 3 ст,

Хаджибейська дорога,

Румунська канава,

вул. Скворцова.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів, і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні.

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