Лучше объехать: где в Одессе ремонтируют дорогу

Коммунальщики работают на дорогах Одессы. Фото: КП "Городские дороги"

Сегодня, 9 мая, в Одессе проводятся профилактические работы на улицах в разных районах города. Водителей предупреждают, где не следует парковать авто, чтобы не помешать дорожникам.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

ул. Ильфа и Петрова,

Люстдорфская дорога 3 ст.

Хаджибейская дорога,

Румынская канава,

ул. Скворцово.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников, и в непосредственной близости к ним это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Интересно водителям

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