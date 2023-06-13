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Краще об'їхати: на яких вулицях в Одесі працюватиме спецтехніка

13 червня 2023 12:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Краще об'їхати: на яких вулицях в Одесі працюватиме спецтехніка
Комунальники працюють на дорогах Одеси. Фото: КП "Міські дороги"
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі проводять ремонтні та очисні роботи в різних районах міста. Водіїв попереджають, що на деяких ділянках вулиць не слід паркувати авто. 

Про це повідомляє Департамент міського господарства.

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Сьогодні фахівці КП "Міські дороги" працюють на таких локаціях: 

  • просп. Олександрівський, 
  • вул. От. Головатого — очищення дощоприймачів, промивка рукавів; 
  • вул. От. Головатого, 
  • пров. 2-й Солонцюватий — очищення колектору; 
  • Куяльницька канва — очищення лотків і канав. 

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки", — йдеться в повідомленні. 

Фото: КП "Міські дороги"
Очищення колектору в Одесі. Фото: КП "Міські дороги"

Цікаво водіям та пішоходам

В Одесі продовжується ремонт Деволанівського узвозу. У зв’язку з цим  рух транспорту на цій ділянці дороги заборонили. 

На вулиці Ольгівській відбулися зміни в організації дорожнього руху. Відтепер там оголошено двосторонній рух для автотранспорту на ділянці від вулиці Пастера до узвозу Маринеска.

Суд скасував тарифи на паркування, які були ухвалені минулого року рішенням виконавчого комітету. Йдеться про встановлення ціни за годину у розмірі 20 гривень.

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