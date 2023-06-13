Лучше объехать: на каких улицах в Одессе будет работать спецтехника
В Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водители предупреждают, что на некоторых участках улиц не следует парковать авто.
Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.
Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:
- просп. Александровский,
- ул. Вот. Головатого — очищение дождеприемников, промывка рукавов;
- ул. Вот. Головатого,
- пров. 2-й Солонцеватый — очистка коллектора;
- Куяльницкая канва — очистка лотков и канав.
"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.
Интересно водителям и пешеходам
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