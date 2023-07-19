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Куди звертатися одеситам за компенсацією від російських атак

19 липня 2023 20:00
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Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції
Куди звертатися одеситам за компенсацією від російських атак
Будинок без вікон та дверей. Наслідки чергової російської атаки. Фото: Новини.LIVE
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Віктор Бабаєнко
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції

З міського бюджету Одеси були виділено додаткові гроші на усунення наслідків атаки з боку росіян. Для цього передбачено 40 мільйонів гривень.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з ухвалених рішення сесії Одеської міської ради.

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Гроші розподілять за районними адміністраціями міста у рівних пропорціях — по 10 мільйонів гривень. Таким чином, одесити постраждалі в результаті російських ракетних атак можуть отримати компенсацію за завдану їм шкоду.

Куди звертатися:

  • Приморська районна адміністрація: Канатна, 134. телефон 048 705 7545
  •  Хаджибейська районна адміністрація: Генерала Петрова, 22 телефон 048 749 8900
  • Київська районна адміністрація: Ак. Корольова, 9, телефон 048 740-76-40
  • Пересипська районна адміністрація: проспект Добровольського, 10. телефон 048 755 7279

Нагадаємо, в ніч на 19 липня окупанти знову атакували Одещину. Для обстрілу РФ використала ракети та дрони. Головними цілями нападу стали портові та критичні інфраструктурні об'єкти. На щастя, вдалося уникнути жертв серед мирного населення.

По півдню країни запустили 30 крилатих ракет. Внаслідок обстрілу постраждали будинки у двох районах міста, крім того, пошкоджено кладовище. 

Крім цього завдано значних пошкоджень зерновій інфраструктурі відомих міжнародних та українських трейдерів та перевізників, таких як Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

Інформація про подію зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Правоохоронці звертаються до громадян і наголошують, що ворог цинічно обстрілює мирне населення. 

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