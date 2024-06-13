Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Літаки НАТО біля кордонів Одещини — деталі місії розвідувальників arrow

Літаки НАТО біля кордонів Одещини — деталі місії розвідувальників

13 червня 2024 14:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Літаки НАТО вийшли на патрулювання близько Одещини 13 червня
Літак НАТО Boeing RC-135V Rivet Joint. Фото: United States Air Force
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Два розвідувальні літаки НАТО патрулюють у повітряному просторі Румунії сьогодні, 13 червня. Авіація веде спостереження за ситуацією поблизу кордону Одещини та невизнаного Придністров'я, а також контролює узбережжя Чорного моря. 

Про це Новини.LIVE  дізналися з порталу Flightradar.

Читайте також:

Boeing P-8A Poseidon

Американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon патрулює близько південних кордонів Одеської області — за 50 км від Ізмаїлу. Авіація НАТО також виконує місію вздовж берегової лінії Чорного моря та контролює ситуацію на воді. 

Boeing P-8A Poseidon біля Одещини 13 червня
Маршрут літака Boeing P-8A Poseidon. Фото: скриншот

Відомо, що він злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками й партнерами по НАТО.

 Boeing RC-135V Rivet Joint

Американський військовий літак Boeing RC-135V Rivet Joint патрулює над вздовж кордону Румунії, Молдови та України. Розвідувальник відстежує місце розташування літаків противника та веде радіоспостереження за перехопленнями, що виконуються винищувачами супротивника та мережами ППО.

Boeing RC-135V Rivet Joint біля Одещини 13 червня
Маршрут літака Boeing RC-135V Rivet Joint. Фото: скриншот

Цей літак почав свій маршрут з військової авіабази Сполученного Королівства — Мілденхол.  Вона була відкрита 1934 року й активно використовувалася британськими Повітряними силами за часів Другої світової війни, зокрема Бомбардувальним командуванням.

Більше про ситуацію близько кордонів Одещини

Ми писали, що 13 червня, ракетоносії росіян продовжують перебувати на чергуванні в трьох морях — у Чорному, Азовському та Середземному. На борту кораблів, що фіксуються в акваторії Чорного моря, чотири ракети типу "Калібр".

Ми також повідомляли, що колишній президент Молдови та лідер партії соціалістів Ігор Додон заявив, що невизнане Придністров'я може стати "другим фронтом" у війні Росії проти України. 

Додамо, що вздовж кордону Одеської області планується встановлення спеціальних ретрансляторів, які будуть використовуватися для глушіння сигналу з Придністров'я. Адже саме так звана ПМР вже тривалий час є джерелом пропаганди та дезінформації, яка спрямована на підрив стабільності в Україні.

Румунія
авіація
Чорне море
розвідка
Одеса
НАТО
Одеська область
Молдова
Придністров'я
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування