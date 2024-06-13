Літаки НАТО вийшли на патрулювання близько Одещини 13 червня

Літак НАТО Boeing RC-135V Rivet Joint. Фото: United States Air Force

Два розвідувальні літаки НАТО патрулюють у повітряному просторі Румунії сьогодні, 13 червня. Авіація веде спостереження за ситуацією поблизу кордону Одещини та невизнаного Придністров'я, а також контролює узбережжя Чорного моря.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Boeing P-8A Poseidon

Американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon патрулює близько південних кордонів Одеської області — за 50 км від Ізмаїлу. Авіація НАТО також виконує місію вздовж берегової лінії Чорного моря та контролює ситуацію на воді.

Маршрут літака Boeing P-8A Poseidon. Фото: скриншот

Відомо, що він злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками й партнерами по НАТО.

Boeing RC-135V Rivet Joint

Американський військовий літак Boeing RC-135V Rivet Joint патрулює над вздовж кордону Румунії, Молдови та України. Розвідувальник відстежує місце розташування літаків противника та веде радіоспостереження за перехопленнями, що виконуються винищувачами супротивника та мережами ППО.

Маршрут літака Boeing RC-135V Rivet Joint. Фото: скриншот

Цей літак почав свій маршрут з військової авіабази Сполученного Королівства — Мілденхол. Вона була відкрита 1934 року й активно використовувалася британськими Повітряними силами за часів Другої світової війни, зокрема Бомбардувальним командуванням.

Більше про ситуацію близько кордонів Одещини

Ми писали, що 13 червня, ракетоносії росіян продовжують перебувати на чергуванні в трьох морях — у Чорному, Азовському та Середземному. На борту кораблів, що фіксуються в акваторії Чорного моря, чотири ракети типу "Калібр".

Ми також повідомляли, що колишній президент Молдови та лідер партії соціалістів Ігор Додон заявив, що невизнане Придністров'я може стати "другим фронтом" у війні Росії проти України.

Додамо, що вздовж кордону Одеської області планується встановлення спеціальних ретрансляторів, які будуть використовуватися для глушіння сигналу з Придністров'я. Адже саме так звана ПМР вже тривалий час є джерелом пропаганди та дезінформації, яка спрямована на підрив стабільності в Україні.