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Самолеты НАТО у границ Одесчины — детали миссии разведчиков

13 июня 2024 14:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Самолеты НАТО вышли на патрулирование около Одесской области 13 июня
Самолет НАТО Boeing RC-135V Rivet Joint. Фото: United States Air Force
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Два разведывательных самолета НАТО патрулируют в воздушном пространстве Румынии сегодня, 13 июня. Авиация ведет наблюдение за ситуацией у границы Одесчины и непризнанного Приднестровья, а также контролирует побережье Черного моря.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Boeing P-8A Poseidon

Американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon патрулирует около южных границ Одесской области — в 50 км от Измаила. Авиация НАТО также выполняет миссию вдоль береговой линии Черного моря и контролирует ситуацию на воде.

Boeing P-8A Poseidon возле Одесской области 13 июня
Маршрут самолета Boeing P-8A Poseidon. Фото: скриншот

Известно, что он взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что эта база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.

Boeing RC-135V Rivet Joint

Американский военный самолет Boeing RC-135V Rivet Joint патрулирует над границами Румынии, Молдовы и Украины. Разведчик отслеживает местоположение самолетов противника и ведет радионаблюдение за перехватами, выполняемыми истребителями противника и сетями ПВО.

Boeing RC-135V Rivet Joint возле Одесщины 13 июня
Маршрут самолета Boeing RC-135V Rivet Joint. Фото: скриншот

Этот самолет начал свой маршрут с военной авиабазы Соединенного Королевства — Милденхолл. Она была открыта в 1934 году и активно использовалась британскими воздушными силами во времена Второй мировой войны, в частности Бомбардировочным командованием.

Больше о ситуации около границ Одесчины

Мы писали, что 13 июня ракетоносители россиян продолжают находиться на дежурстве в трех морях — в Черном, Азовском и Средиземном. На борту кораблей, фиксируемых в акватории Черного моря, четыре ракеты типа "Калибр".

Мы также сообщали, что бывший президент Молдовы и лидер партии социалистов Игорь Додон заявил, что непризнанное Приднестровье может стать "вторым фронтом" в войне России против Украины.

Добавим, что вдоль границы Одесской области планируется установка специальных ретрансляторов, которые будут использоваться для глушения сигнала из Приднестровья. Ведь именно так называемая ПМР уже долгое время является источником пропаганды и дезинформации, направленной на подрыв стабильности в Украине.

Румыния
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разведка
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НАТО
Одесская область
Молдова
Приднестровье
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