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Мешканці зруйнованої багатоповерхівки в Одесі отримають житло від забудовника

11 березня 2024 18:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Мешканці зруйнованої багатоповерхівки в Одесі отримають житло від забудовника
Олександр Харлов, заступник Одеської ОВА. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Мешканці багатоповерхівки в Одесі, яка постраждала від удару російського дрона, отримають нове житло. Йдеться про квартири від забудовників, кошти на які будуть виділені з обласного бюджету.

Про це на засіданні робочої групи ОВА повідомив заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов.

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За словами посадовця, наразі найголовнішою задачею є не розтрата бюджетних коштів, а привертання уваги власників бізнесу на наслідки подій ракетного удару по Одесі 2 березня. На його думку, так можна заохотити бізнес надавати квартири тим, хто наразі залишився без житла.

"Завдяки певним комунікаційним засобам та розмовам більшість цих людей буде забезпечена квартирами без будь-яких витрат з бюджету. Навіть не за собівартістю. Це важливо — не лише економити, а й закликати людей до свідомості", — зазначив посадовець.

Інші компенсації постраждалим внаслідок російської агресії

Нагадаємо, що у ніч проти 2 березня в Одесі пролунали потужні вибухи. Ворог атакував місто ударними дронами. Загалом було вісім БпЛА, три з яких збили над містом, а ще чотири — над морем. Унаслідок "прильоту" пошкодженого житловий будинок, вщент зруйновано 18 квартир.  

Також ми писали, що у міськраді зазначають, що власники квартир, які знищені через російську агресію, отримують компенсацію.  Йдеться про житлові сертифікати, які вони зможуть використати для купівлі нових помешкань.  

Додамо, що за словами Президента України, наразі найважливіше — допомога містянам. Володимир Зеленський доручив голові Одеської ОВА проконтролювати, аби люди якнайшвидше отримали всю належну допомогу, зокрема й нове житло замість втраченого.

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