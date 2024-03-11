Жители разрушенной многоэтажки в Одессе получат жилье от застройщика

Александр Харлов, заместитель Одесской ОВД. Фото: Новини.LIVE

Жители многоэтажки в Одессе, которая постражала от удара русского дрона, получат новое жилье. Речь идет о квартирах от застройщиков, средства на которые будут выделены из областного бюджета.

Об этом на заседании рабочей группы ОВА сообщил заместитель председателя Одесской ОВ Александр Харлов.

Читайте также:

По словам чиновника, сейчас главной задачей является не растрата бюджетных средств, а привлечение внимания владельцев бизнеса на последствия событий ракетного удара по Одессе 2 марта. По его мнению, так можно поощрить бизнес предоставлять квартиры тем, кто остался без жилья.

"Благодаря определенным коммуникационным средствам и разговорам большинство этих людей будут обеспечены квартирами без каких-либо расходов из бюджета. Даже не по себестоимости. Это важно — не только экономить, но и призывать людей к сознательности", — отметил чиновник.

Другие компенсации пострадавшим в результате российской агрессии

Напомним, что в ночь на 2 марта в Одессе прогремели мощные взрывы. Враг атаковал город ударными дронами. В общей сложности было восемь БпЛА, три из которых сбили над городом, а еще четыре — над морем. В результате "прилета" поврежденного жилого дома, полностью разрушены 18 квартир.



Также мы писали, что в горсовете отмечают, что владельцы квартир, уничтоженных из-за российской агрессии, получают компенсацию. Речь идет о жилищных сертификатах, которые они смогут использовать для покупки новых помещений.

Добавим, что, по словам Президента Украины, сейчас самое важное — помощь горожанам. Владимир Зеленский поручил главе Одесской ОВА проконтролировать, чтобы люди как можно быстрее получили всю необходимую помощь, в том числе и новое жилье вместо утраченного.