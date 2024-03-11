Жители разрушенной многоэтажки в Одессе получат жилье от застройщика
Жители многоэтажки в Одессе, которая постражала от удара русского дрона, получат новое жилье. Речь идет о квартирах от застройщиков, средства на которые будут выделены из областного бюджета.
Об этом на заседании рабочей группы ОВА сообщил заместитель председателя Одесской ОВ Александр Харлов.
По словам чиновника, сейчас главной задачей является не растрата бюджетных средств, а привлечение внимания владельцев бизнеса на последствия событий ракетного удара по Одессе 2 марта. По его мнению, так можно поощрить бизнес предоставлять квартиры тем, кто остался без жилья.
"Благодаря определенным коммуникационным средствам и разговорам большинство этих людей будут обеспечены квартирами без каких-либо расходов из бюджета. Даже не по себестоимости. Это важно — не только экономить, но и призывать людей к сознательности", — отметил чиновник.
Другие компенсации пострадавшим в результате российской агрессии
Напомним, что в ночь на 2 марта в Одессе прогремели мощные взрывы. Враг атаковал город ударными дронами. В общей сложности было восемь БпЛА, три из которых сбили над городом, а еще четыре — над морем. В результате "прилета" поврежденного жилого дома, полностью разрушены 18 квартир.
Также мы писали, что в горсовете отмечают, что владельцы квартир, уничтоженных из-за российской агрессии, получают компенсацию. Речь идет о жилищных сертификатах, которые они смогут использовать для покупки новых помещений.
Добавим, что, по словам Президента Украины, сейчас самое важное — помощь горожанам. Владимир Зеленский поручил главе Одесской ОВА проконтролировать, чтобы люди как можно быстрее получили всю необходимую помощь, в том числе и новое жилье вместо утраченного.
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