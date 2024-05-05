Миколаївські митники виявили порушення на мільйони — деталі

Митник перевіряє транспортний засіб. Фото ілюстративне: УНІАН

На Миколаївщині митники виявили порушень на суму майже 16 мільйонів гривень за перший квартал 2024 року. Всього за чотири останніх місяці заведено 19 кримінальних проваджень.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської митниці.

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За інформацією відомства, головними видами порушень стали, переміщення товарів з приховуванням від митного контролю та підробка документів задля неправомірного звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру. Понад те, було порушено п'ять справ за фактом перевищення строку тимчасового ввезення товарів та транспортних засобів.

Кримінальні провадження

У період, з січня до квітня, до суду було направлено 19 справ на суму 16,5 мільйонів гривень. Суд встиг розглянути 16 — на суму 12,3 мільйона гривень. На порушників було накладено штрафів — 6,7 мільйона гривень. Ще конфіскували предметів на 10,6 мільйона гривень.

Інші випадки порушень на Одещині

Нагадаємо, спецслужбовці викрили посадовців одеської митниці та податкової служби, які систематично вимагали гроші з імпортерів за те, аби підприємці могли безперешкодно оформлювати вантажі. Обох хабарників затримали, наразі їм загрожує позбавлення волі.

Також ми писали, в автобусі, який їхав за маршрутом Одеса-Кишинів, співробітники митниці знайшли незадекларовану валюту. Виявилось, що водій транспорту намагався провезли на територію Молдови понад 100 000 доларів.

Додамо, трьом особам в Одесі було повідомлено про підозру в одержанні хабаря в розмірі 12 мільйонів гривень. Таким чином, вони розраховували забезпечити укладення договору і передачу права на майно приватному підприємству.