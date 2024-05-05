Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Николаевские таможенники обнаружили нарушения на миллионы — подробности arrow

Николаевские таможенники обнаружили нарушения на миллионы — подробности

5 мая 2024 13:05
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Николаевские таможенники обнаружили нарушения на миллионы — подробности
Таможенник проверяет транспортное средство. Фото иллюстративное: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Николаевской области таможенники выявили нарушений на сумму почти 16 миллионов гривен за первый квартал 2024 года. Всего за четыре последних месяца заведено 19 уголовных производств.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской таможни.

Читайте также:

Какие правила нарушали

По информации ведомства, главными видами нарушений стали, перемещение товаров с утаиванием от таможенного контроля и подделка документов для неправомерного освобождения от уплаты таможенных платежей или уменьшения их размера. Более того, было возбуждено пять дел по факту превышения срока временного ввоза товаров и транспортных средств.

Уголовное производство

В период с января по апрель в суд было направлено 19 дел на сумму 16,5 миллиона гривен. Суд успел рассмотреть 16 — на сумму 12,3 миллиона гривен. На нарушителей были наложены штрафы — 6,7 миллиона гривен. Еще конфисковали предметы на 10,6 миллиона гривен.

Другие случаи нарушений в Одесской области

Напомним, спецслужбы разоблачили должностных лиц одесской таможни и налоговой службы, которые систематически требовали деньги с импортеров за то, чтобы предприниматели могли беспрепятственно оформлять грузы. Оба взяточника задержаны, пока им грозит лишение свободы.

Также мы писали, что в автобусе, который ехал по маршруту Одесса-Кишинев, сотрудники таможни нашли незадекларированную валюту. Оказалось, что водитель транспорта пытался провезти на территорию Молдовы более 100 000 долларов.

Трем лицам в Одессе было сообщено о подозрении в получении взятки в размере 12 миллионов гривен. Таким образом они рассчитывали обеспечить заключение договора и передачу права на имущество частному предприятию.

Одесса
Одесская область
нарушения
Одесская ОГА
Новости Одессы
таможня

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

28 апреля 2024

00:07 Представители ТЦК будут дежурить на большинстве блокпостов Украины, — Тарас Грень

3 мая 2024

00:16Обещал изготовить снаряды на заводе "Артем" — иностранец украл 255 млн гривен

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

21 апреля 2024

23:56 Обновить военно-учетные данные можно без визита в ТЦК — как это сделать