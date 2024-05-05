Николаевские таможенники обнаружили нарушения на миллионы — подробности

Таможенник проверяет транспортное средство. Фото иллюстративное: УНИАН

В Николаевской области таможенники выявили нарушений на сумму почти 16 миллионов гривен за первый квартал 2024 года. Всего за четыре последних месяца заведено 19 уголовных производств.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской таможни.

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Какие правила нарушали

По информации ведомства, главными видами нарушений стали, перемещение товаров с утаиванием от таможенного контроля и подделка документов для неправомерного освобождения от уплаты таможенных платежей или уменьшения их размера. Более того, было возбуждено пять дел по факту превышения срока временного ввоза товаров и транспортных средств.

Уголовное производство

В период с января по апрель в суд было направлено 19 дел на сумму 16,5 миллиона гривен. Суд успел рассмотреть 16 — на сумму 12,3 миллиона гривен. На нарушителей были наложены штрафы — 6,7 миллиона гривен. Еще конфисковали предметы на 10,6 миллиона гривен.

Другие случаи нарушений в Одесской области

Напомним, спецслужбы разоблачили должностных лиц одесской таможни и налоговой службы, которые систематически требовали деньги с импортеров за то, чтобы предприниматели могли беспрепятственно оформлять грузы. Оба взяточника задержаны, пока им грозит лишение свободы.

Также мы писали, что в автобусе, который ехал по маршруту Одесса-Кишинев, сотрудники таможни нашли незадекларированную валюту. Оказалось, что водитель транспорта пытался провезти на территорию Молдовы более 100 000 долларов.

Трем лицам в Одессе было сообщено о подозрении в получении взятки в размере 12 миллионов гривен. Таким образом они рассчитывали обеспечить заключение договора и передачу права на имущество частному предприятию.