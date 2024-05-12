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Мільйон на будинок для офіцера на Одещині — оголошено додатковий тендер

12 травня 2024 14:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Мільйон на будинок для офіцера на Одещині — оголошено додатковий тендер
Чоловік розчищає територію. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Подільському районі Одеської області оголосили додатковий тендер для модульного будинку офіцеру. На цей раз планують довести до ладу прилеглу територію за 250 тисяч гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Мільйон на будинок для офіцера на Одещині — оголошено додатковий тендер - фото 1
Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Більше про закупівлю

Тендер оголосив Департамент житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин Подільської міської ради. Він запланований у форматі відкритих торгів з особливостями. Початок аукціону — 15 травня поточного року. Строк виконання робіт до 31 серпня. 

Що планують зробити

Розчищувальні роботи під модульний будинок для офіцера громади плануються в селі Липецьке. За договором підрядник повинен:

  • розчистити територію,
  • вивезти сміття,
  • розібрати старі завали,
  • облагородити територію.

Будинок для офіцера: що відомо

Раніше Новини.LIVE уже писали, що в цьому селі планують установити будинок для офіцера. На нього планували витратити 800 000, але під час аукціону знайшовся підрядник, який установить його за 714 800. 

Мільйон на будинок для офіцера на Одещині — оголошено додатковий тендер - фото 2
Протокол розкриття. Фото: скриншот

За укладеним договором, габаритні розміри модульного будинку мають мати розміри 6,2 х 6,0 х 3,2 м, а висота стелі — 2,5 м. Окрім цього, там передбачено ще декілька приміщень:

  • кабінет, 
  • кухня-вітальня, 
  • тамбур, 
  • туалет.

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, в Одесі відреставрують хірургічне відділення Міської клінічної лікарні № 01, що розташовується по вулиці М’ясоїдівська, 32, відому як "Єврейська лікарня". На ремонтні роботи готові витратити понад 168 мільйонів гривень.

Також ми писали, на Одещині двохмільярдний тендер віддали без аукціону скандальній компанії "Росдорстрой". Одразу дві закупівлі провела Служба відновлення та розвитку інфраструктури. 

Додамо, в Одесі планують провести коригування документації щодо капітального ремонту будівлі Міської клінічної лікарні №8, розташованої по вулиці Фонтанська дорога, 110. На це готові витратити понад 7 000 000 гривень, проте зазначимо, що така закупівля оголошена вже вдруге. 

Одеса
ремонт
тендер
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
закупівлі

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