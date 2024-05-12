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Миллион на дом для офицера в Одесской области — объявлен дополнительный тендер

12 мая 2024 14:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Миллион на дом для офицера в Одесской области — объявлен дополнительный тендер
Человек расчищает территорию. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Подольском районе Одесской области был объявлен дополнительный тендер для модульного дома офицеру. На этот раз планируют привести в порядок прилегающую территорию за 250 тысяч гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Больше о закупке

Тендер объявил Департамент жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и земельных отношений Подольского городского совета. Он запланирован в формате открытых торгов по особенностям. Начало аукциона — 15 мая текущего года. Срок выполнения работ по 31 августа.

Что планируют сделать

Расчистки под модульный дом для офицера общины планируются в селе Липецкое. По договору подрядчик должен:

  • расчистить территорию,
  • вывезти мусор,
  • разобрать старые завалы,
  • обустроить территорию.

Домик для офицера: что известно

Ранее Новини.LIVE уже писали, что в этом селе планируют установить дом для офицера. На него хотели потратить 800 000, но на аукционе нашелся подрядчик, который установит его за 714 800.

Миллион на дом для офицера в Одесской области — объявлен дополнительный тендер - фото 2
Протокол раскрытия. Фото: скриншот

По заключенному договору, габаритные размеры модульного дома должны иметь размеры 6,2 х 6,0 х 3,2 м, а высота потолка — 2,5 м. Кроме того, там предусмотрено еще несколько помещений:

  • кабинет,
  • кухня-гостиная,
  • тамбур,
  • туалет.

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в Одессе отреставрируют хирургическое отделение Городской клинической больницы № 01, расположенное по улице Мясоедовская, 32, известное как "Еврейская больница". На ремонтные работы готовы потратить более 168 миллионов гривен.

Также мы писали, что в Одесской области двухмиллиардный тендер отдали без аукциона скандальной компании "Росдорстрой". Сразу две закупки провела Служба восстановления и развития инфраструктуры.

Добавим, в Одессе планируют провести корректировку документации по капитальному ремонту здания Городской клинической больницы №8, расположенной по улице Фонтанская дорога, 110. На это готовы потратить более 7 000 000 гривен, однако отметим, что такая закупка объявлена уже во второй раз.

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Одесская область
Одесская ОГА
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