Миллион на дом для офицера в Одесской области — объявлен дополнительный тендер
В Подольском районе Одесской области был объявлен дополнительный тендер для модульного дома офицеру. На этот раз планируют привести в порядок прилегающую территорию за 250 тысяч гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.
Больше о закупке
Тендер объявил Департамент жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и земельных отношений Подольского городского совета. Он запланирован в формате открытых торгов по особенностям. Начало аукциона — 15 мая текущего года. Срок выполнения работ по 31 августа.
Что планируют сделать
Расчистки под модульный дом для офицера общины планируются в селе Липецкое. По договору подрядчик должен:
- расчистить территорию,
- вывезти мусор,
- разобрать старые завалы,
- обустроить территорию.
Домик для офицера: что известно
Ранее Новини.LIVE уже писали, что в этом селе планируют установить дом для офицера. На него хотели потратить 800 000, но на аукционе нашелся подрядчик, который установит его за 714 800.
По заключенному договору, габаритные размеры модульного дома должны иметь размеры 6,2 х 6,0 х 3,2 м, а высота потолка — 2,5 м. Кроме того, там предусмотрено еще несколько помещений:
- кабинет,
- кухня-гостиная,
- тамбур,
- туалет.
Другие тендеры в Одесской области
Напомним, в Одессе отреставрируют хирургическое отделение Городской клинической больницы № 01, расположенное по улице Мясоедовская, 32, известное как "Еврейская больница". На ремонтные работы готовы потратить более 168 миллионов гривен.
Также мы писали, что в Одесской области двухмиллиардный тендер отдали без аукциона скандальной компании "Росдорстрой". Сразу две закупки провела Служба восстановления и развития инфраструктуры.
Добавим, в Одессе планируют провести корректировку документации по капитальному ремонту здания Городской клинической больницы №8, расположенной по улице Фонтанская дорога, 110. На это готовы потратить более 7 000 000 гривен, однако отметим, что такая закупка объявлена уже во второй раз.
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