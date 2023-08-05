Німецьке місто-побратим запросило маленьких одеситів до нового проєкту

Одеські учасники проєкту. Фото: Одеська міська рада.

У місті-побратимі Одеси Регенсбурзі відбудеться проєкт культурного обміну між німецькими та українськими дітьми. Маленькі містяни отримють навички керування власним бюджетом та фінансами.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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"Одеса вдячна нашим іноземним партнерам, зокрема Муніципалітету міста-побратима Регенсбург, за можливість активного розвитку молоді навіть у такі складні часи", — йдеться у повідомленні міськради.

Програма проєкту

Діти з усього світу розвиватимуть навички соціалізації та комунікації, отримають навички керування власним бюджетом та фінансами. Також дізнаються особливості справжньої баварської кухні та старовинних міст.

Підготовка до навчального року в Одесі

Днями раніше в Одесі провели інспекцію укриттів у закладах освіти.

Нагадаємо, усі райони Одеської області розпочинали підготовку до наступного навчального року. Цьогоріч до перших класів готуються понад 20 тисяч дітей з Одещини, тоді як дошкільні навчальні заклади готові прийняти 60 тисяч малюків, а школи готові розпочати навчання для 270 тисяч учнів.

Раніше ми писали, що одна з одеських загальноосвітніх шкіл, можливо, отримає дозвіл на використання нового укриття. Встановлення такого укриття стало необхідністю, оскільки на території школи немає інших варіантів, а найближче безпечне місце віддалене.