Німецьке місто-побратим запросило маленьких одеситів до нового проєкту

"Міні-Регенсбург": місто-побратим запросило маленьких одеситів до нового проєкту
У місті-побратимі Одеси Регенсбурзі відбудеться проєкт культурного обміну між німецькими та українськими дітьми. Маленькі містяни отримють навички керування власним бюджетом та фінансами.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
"Одеса вдячна нашим іноземним партнерам, зокрема Муніципалітету міста-побратима Регенсбург, за можливість активного розвитку молоді навіть у такі складні часи", — йдеться у повідомленні міськради.
Програма проєкту
Діти з усього світу розвиватимуть навички соціалізації та комунікації, отримають навички керування власним бюджетом та фінансами. Також дізнаються особливості справжньої баварської кухні та старовинних міст.
Підготовка до навчального року в Одесі
Днями раніше в Одесі провели інспекцію укриттів у закладах освіти.
Нагадаємо, усі райони Одеської області розпочинали підготовку до наступного навчального року. Цьогоріч до перших класів готуються понад 20 тисяч дітей з Одещини, тоді як дошкільні навчальні заклади готові прийняти 60 тисяч малюків, а школи готові розпочати навчання для 270 тисяч учнів.
Раніше ми писали, що одна з одеських загальноосвітніх шкіл, можливо, отримає дозвіл на використання нового укриття. Встановлення такого укриття стало необхідністю, оскільки на території школи немає інших варіантів, а найближче безпечне місце віддалене.