Немецкий город-побратим пригласил маленьких одесситов к новому проекту

Одесские участники проекта. Фото: Одесский городской совет.

В городе-побратиме Одессы в Регенсбурге состоится проект культурного обмена между немецкими и украинскими детьми. Маленькие горожане получили навыки управления собственным бюджетом и финансами.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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"Одесса благодарна нашим иностранным партнерам, в частности Муниципалитету города-побратима Регенсбург, за возможность активного развития молодежи даже в такие сложные времена", — говорится в сообщении горсовета.

Программа проекта

Дети со всего мира будут развивать навыки социализации и коммуникации, получат навыки управления своим бюджетом и финансами. Также узнают особенности настоящей баварской кухни и старинных городов.

Подготовка к учебному году в Одессе

На днях ранее в Одессе провели инспекцию укрытий в учебных заведениях.

Напомним, все районы Одесской области начинали подготовку к следующему учебному году. В этом году к первым классам готовятся более 20 тысяч детей из Одесчины, тогда как дошкольные учебные заведения готовы принять 60 тысяч малышей, а школы готовы начать обучение для 270 тысяч учащихся.

Ранее мы писали, что одна из одесских общеобразовательных школ, возможно, получит разрешение на использование нового укрытия. Установка такого укрытия стало необходимостью, поскольку на территории школы нет других вариантов, а ближайшее безопасное место удалено.