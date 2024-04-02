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Місяць зі дня трагедії на  Добровольського в Одесі — що змінилось

2 квітня 2024 18:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Місяць зі дня трагедії на  Добровольського в Одесі — що змінилось
Наслідки влучання дрону. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На початку березня, рівно місяць тому, ворог здійснив дронову атаку по Одесі. Внаслідок терору зруйнована багатоповерхівка на Добровольського. Наразі там ведуться роботи з демонтажу та укріплення, а власникам знищеного житла надається допомога. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради

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Влучання в багатоповерхівку 2 березня

У ніч проти 2 березня в Одесі пролунали потужні вибухи. Ворог атакував місто ударними дронами. Загалом було вісім БпЛА, три з яких збили над містом, а ще чотири — над морем. 

Унаслідок влучання ворожого БпЛА пошкоджено житловий будинок, вщент зруйновано 18 квартир.   Всього тієї страшної ночі росіяни позбавили життя дванадцятеро людей, з них — п'ятеро малолітніх дітей. 

Демонтаж зруйнованої частини

Нині вже розпочались роботи з демонтажу та укріплення частини багатоповерхівки в Одесі, де повністю було зруйновано 18 квартир. 

"Я думаю, найближчим часом ми зможемо повернути людей в ті квартири, які вціліли після атаки",  — зазначив міський голова.

Спершу буде проведено демонтаж верхніх поверхів, проте в подальшому планують повністю усунути зруйновану частину будівлю. Заступник гендиректора підрядної компанії зазначає, що загальний термін виконання буде залежати від багатьох факторів, зокрема і від погоди.

"Роботи будуть тривати протягом 3 тижнів. Може бути довше, приблизно місяць, в залежності от погоди. Поспішати також не можемо, адже є загроза обвалу будівлі", — прокоментував він.

Компенсації за зруйноване житло

В місті продовжує діяти програма, за якою власники зруйнованого життя можуть отримати грошову допомогу. У міськраді повідомили, що триває оформлення усіх необхідних документів для того, аби одесити отримали компенсації.

"Ми турбуємось про людей, які втратили свої домівки. Гадаю, що найближчим часом вони отримають компенсацію від державної програми "єВідновлення"" , — зазначив міський голова.

Ми повідомляли, що розмір компенсацій для власників зруйнованих квартир на Добровольського в Одесі збільшився. Відтепер деякі одесити матимуть змогу отримати 691 долар за квадратний метр.

Також ми писали, що власники помешкань, які знищені через російську агресію, мають можливість отримати житлові сертифікати. Ці сертифікати люди зможуть використати для купівлі нових помешкань.  

Додамо, що мешканці багатоповерхівки на проспекті Добровольського в Одесі отримають нове житло. Йдеться про квартири від забудовників, кошти на які будуть виділені з обласного бюджету.

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