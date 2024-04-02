Месяц со дня трагедии на Добровольского в Одессе — что изменилось
В начале марта, ровно месяц назад, враг совершил дроновую атаку по Одессе. В результате террора разрушена многоэтажка на Добровольского. Сейчас там ведутся работы по демонтажу и укреплению, а владельцам уничтоженного жилья оказывается помощь.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Попадание в многоэтажку 2 марта
В ночь на 2 марта в Одессе прогремели мощные взрывы. Враг атаковал город ударными дронами. В общей сложности было восемь БпЛА, три из которых сбили над городом, а еще четыре — над морем.
В результате попадания вражеского БпЛА поврежден жилой дом, полностью разрушены 18 квартир. Всего в ту страшную ночь россияне лишили жизни двенадцати человек, из них — пятеро малолетних детей.
Демонтаж разрушенной части
В настоящее время уже начались работы по демонтажу и укреплению части многоэтажки в Одессе, где полностью разрушены 18 квартир.
"Я думаю, в ближайшее время мы сможем вернуть людей в те квартиры, которые уцелели после атаки", — отметил городской глава.
Сначала будет проведен демонтаж верхних этажей, однако в дальнейшем планируется полностью устранить разрушенную часть здания. Заместитель гендиректора подрядной компании отмечает, что общий срок исполнения будет зависеть от многих факторов, включая погоду.
"Работы будут продолжаться в течение 3 недель. Может быть дольше, примерно месяц, в зависимости от погоды. Торопиться также не можем, ведь есть угроза обрушения здания" , - прокомментировал он.
Компенсации за разрушенное жилье
В городе продолжает действовать программа, согласно которой владельцы разрушенной жизни могут получить денежную помощь. В горсовете сообщили, что идет оформление всех необходимых документов для того, чтобы одесситы получили компенсации.
"Мы беспокоимся о людях, которые потеряли свои дома. Думаю, что в ближайшее время они получат компенсацию от государственной программы "єВідновлення"", — отметил мэр.
Мы сообщали, что размер компенсаций для владельцев разрушенных квартир на Добровольского в Одессе увеличился. Теперь некоторые одесситы смогут получить 691 доллар за квадратный метр.
Также мы писали, что владельцы помещений, которые уничтожены из-за российской агрессии, имеют возможность получить жилищные сертификаты. Эти сертификаты люди смогут использовать для покупки новых помещений.
Жители многоэтажки на проспекте Добровольского в Одессе получат новое жилье. Речь идет о квартирах от застройщиков, средства на которые будут выделены из областного бюджета.
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