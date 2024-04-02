Месяц со дня трагедии на Добровольского в Одессе — что изменилось

Последствия попадания дрона. Фото: Новини.LIVE

В начале марта, ровно месяц назад, враг совершил дроновую атаку по Одессе. В результате террора разрушена многоэтажка на Добровольского. Сейчас там ведутся работы по демонтажу и укреплению, а владельцам уничтоженного жилья оказывается помощь.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Попадание в многоэтажку 2 марта

В ночь на 2 марта в Одессе прогремели мощные взрывы. Враг атаковал город ударными дронами. В общей сложности было восемь БпЛА, три из которых сбили над городом, а еще четыре — над морем.

В результате попадания вражеского БпЛА поврежден жилой дом, полностью разрушены 18 квартир. Всего в ту страшную ночь россияне лишили жизни двенадцати человек, из них — пятеро малолетних детей.

Демонтаж разрушенной части

В настоящее время уже начались работы по демонтажу и укреплению части многоэтажки в Одессе, где полностью разрушены 18 квартир.

"Я думаю, в ближайшее время мы сможем вернуть людей в те квартиры, которые уцелели после атаки", — отметил городской глава.

Сначала будет проведен демонтаж верхних этажей, однако в дальнейшем планируется полностью устранить разрушенную часть здания. Заместитель гендиректора подрядной компании отмечает, что общий срок исполнения будет зависеть от многих факторов, включая погоду.

"Работы будут продолжаться в течение 3 недель. Может быть дольше, примерно месяц, в зависимости от погоды. Торопиться также не можем, ведь есть угроза обрушения здания" , - прокомментировал он.

Компенсации за разрушенное жилье

В городе продолжает действовать программа, согласно которой владельцы разрушенной жизни могут получить денежную помощь. В горсовете сообщили, что идет оформление всех необходимых документов для того, чтобы одесситы получили компенсации.

"Мы беспокоимся о людях, которые потеряли свои дома. Думаю, что в ближайшее время они получат компенсацию от государственной программы "єВідновлення"", — отметил мэр.



Мы сообщали, что размер компенсаций для владельцев разрушенных квартир на Добровольского в Одессе увеличился. Теперь некоторые одесситы смогут получить 691 доллар за квадратный метр.

Также мы писали, что владельцы помещений, которые уничтожены из-за российской агрессии, имеют возможность получить жилищные сертификаты. Эти сертификаты люди смогут использовать для покупки новых помещений.

Жители многоэтажки на проспекте Добровольского в Одессе получат новое жилье. Речь идет о квартирах от застройщиков, средства на которые будут выделены из областного бюджета.