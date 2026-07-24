Морська логістика України під ударом: загроза для економіки

Завантаження зерна. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Україна ризикує втратити значну частину морської логістики через постійні російські удари по портовій інфраструктурі. Судновласники вже скорочують заходи суден до українських портів, а альтернативні маршрути через Дунай також стикаються з проблемами. Наслідки для експорту та бюджету можуть бути суттєвими.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE розповів економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Порти без суден

Російські удари по портовій інфраструктурі створюють дедалі більші проблеми для українського експорту. За словами Куща, українські порти фізично продовжують існувати, однак їхня інфраструктура значно пошкоджена, а судновласники не хочуть ризикувати екіпажами та вантажами. Експерт зазначає, що навіть механізм компенсації страхових витрат, який свого часу створив уряд для зернотрейдерів, уже не вирішує проблему. Ризики для суден стали настільки високими, що страхування не гарантує безпечного заходу в українські порти.

"Ми фактично втратили портову логістику на цьому етапі війни. Втратили одеські та дунайські порти в контексті їх використання: вони існують, але інфраструктура значно пошкоджена, і судна туди вже не заходять. Ми фактично зараз залишаємося в торговому контексті без моря", — зазначив економіст.

Удари по логістиці

Кущ вважає, що нинішня ситуація є наслідком взаємних ударів по інфраструктурі. Україна атакує російські логістичні об'єкти, а Росія у відповідь намагається завдати ударів по українських портах та інших шляхах експорту. Через це ризики для морських перевезень зростають, а разом із ними збільшуються витрати бізнесу. Якщо судна перестають заходити в українські порти, це впливає не лише на аграрний сектор, а й на валютні надходження та наповнення державного бюджету.

"Коли приймається рішення щодо нанесення морських ударів, треба розуміти, що будуть удари у відповідь. Це така діалектика війни: ти наносиш удар — у відповідь іде удар. Зараз такий обмін ударами відбувається в контексті логістики, і фактично ця боротьба йде по всій інфраструктурній системі", — додав Олексій Кущ.

Альтернативи не створили

За словами економіста, про ризики для морського експорту потрібно було говорити ще на початку повномасштабної війни. Він наголошує, що Україна мала заздалегідь готуватися до сценарію, за якого морські порти можуть стати недоступними для великих суден. Одним із рішень Кущ називає розвиток внутрішньої переробки аграрної сировини. Це дозволило б експортувати не великі обсяги сировини, а продукцію з вищою доданою вартістю, для перевезення якої потрібно менше транспортних ресурсів.

"Треба було ще у 2022 році виходити з того, що ми не можемо користуватися портовою інфраструктурою. Потрібно було розвивати децентралізовану внутрішню переробку аграрної сировини, зменшувати фізичні обсяги експорту і відповідно підвищувати його додану вартість. Чим вища додана вартість експорту, тим менше транспортних і логістичних ресурсів потрібно для його перевезення", — зауважив фахівець.

Дунайський маршрут

Після проблем із морськими портами Україна намагалася активніше використовувати дунайський напрямок. Через річку вантажі прямували до портів Румунії, а звідти — далі до інших країн. Однак цей маршрут також має свої обмеження: через обміління Дунаю робота портів ускладнилася, а невеликі судна не можуть повністю замінити великі морські балкери.

"Є велике обміління Дунаю, і там теж зараз паралізовані річкові порти, які були для нас певною альтернативою. На Дунаї можуть заходити судна з вантажопідйомністю приблизно 5–6 тисяч тонн, а великі зерновози та балкери туди не заходять. Тому доводиться завантажувати невеликі судна, вивозити їх у відкрите море або румунські територіальні води й там перевантажувати на великі зерновози", — зауважив Кущ.

Нові маршрути

Ще одним важливим напрямком Кущ називає розвиток залізничних шляхів до Європи. На його думку, Україна має активніше інтегрувати свою транспортну систему з європейською мережею та шукати альтернативи морським перевезенням. Це допоможе зменшити залежність експорту від портів, які залишаються під загрозою російських атак.

"Треба було з європейськими партнерами говорити, що для України зараз це мегаактуальний проєкт. Треба українську залізницю підключати до цієї гілки залізниці, яка проходить через Естонію, Латвію, Литву та Польщу. Для України це може стати важливим альтернативним маршрутом експорту", — підсумував економіст.

Як повідомляли Новини.LIVE, Одещина залишається однією з головних цілей російських атак. Росія регулярно б'є по портовій та припортовій інфраструктурі, намагаючись послабити морську логістику України. Водночас під загрозою залишається робота зернового коридору та морський експорт.

Також Новини.LIVE писали, що судновласники тимчасово призупинили заходи суден до чорноморських портів України через зростання загрози російських атак. Держава не вводила обмежень на рух, а рішення ухвалюють самі оператори. Водночас уряд працює над рішеннями для відновлення судноплавства.