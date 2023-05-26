На Миколаївщині забрали майно російського олігарха

Риболовецький траулер з назвою "Бухта Соколовська". Фото: АРМА

На Миколаївщині прокуратура успішно передала на управління Агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), майно на суму майже 1 млрд грн. Воно належало підсанкційному російському олігарху.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

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На вимогу Миколаївської обласної прокуратури, слідчим суддею Центрального районного суду Миколаєва було прийняте рішення про арешт та передачу зазначеного майна до управління АРМА. Це стосується великого морозильного риболовецького траулера з назвою "Бухта Соколовська", який належав холдингу, що належить зазначеному російському олігарху.

Варто зазначити, що цей олігарх є високопоставленим членом кремлівського оточення та відомий як один із найбільших спонсорів війни проти України.

Траулер, який знаходиться на стадії незавершеного будівництва на миколаївському суднобудівному заводі, поки що не був введений в експлуатацію. Щоб уникнути санкцій, власник судна оформив його на одне з публічних акціонерних товариств з Приморського краю Російської Федерації.

Завдяки дослідникам з Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, яких було залучено прокуратурою як експертів у рамках кримінального розслідування, було встановлено ступінь готовності, технічний стан та оцінку недобудованого траулера, що складає практично 1 млрд грн.

Нагадаємо, Слідчі Державного бюро розслідувань вилучили майно, що належало країні-окупанту. Вартість продукції становить понад 4 млн грн.

Також фахівці АРМА здійснили огляд арештованої залізної руди, яка знаходиться в порту "Південний". Майно належить російському олігарху Алішеру Усманову та було доставлено до порту з метою подальшого транспортування до Китаю. Її вирішили виставити на продаж.

Крім того, працівники ДБР масово виявляють товари агресора на території нашої країни та ініціюють їх вилучення на користь держави. Серед майна залізничні вагони, електронне та спеціальне обладнання, добрива, харчові продукти та багато іншого. Сьогодні на Одеській митниці виявили російські мінеральні добрива, які мали незаконно вивезти за межі України.