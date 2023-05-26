В Николаевской области забрали имущество российского олигарха

Рыболовный траулер с названием "Бухта Соколовская". Фото: АРМА

В Николаевской области прокуратура успешно передала на управление Агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), имущество на сумму почти 1 млрд грн. Оно принадлежало подсанкционному русскому олигарху.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

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По требованию Николаевской областной прокуратуры следователем судьей Центрального районного суда Николаева было принято решение об аресте и передаче указанного имущества в управление АРМА. Это касается крупного морозильного рыболовного траулера под названием "Бухта Соколовская", принадлежавшего холдингу, принадлежащему указанному российскому олигарху.

Стоит отметить, что этот олигарх является высокопоставленным членом кремлевского окружения и известен как один из самых больших спонсоров войны против Украины.

Траулер, находящийся на стадии незавершенного строительства на николаевском судостроительном заводе, пока не был введен в эксплуатацию. Чтобы избежать санкций, владелец судна оформил его на одно из публичных акционерных обществ из Приморского края Российской Федерации.

Благодаря исследователям из Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова, которые были привлечены прокуратурой в качестве экспертов в рамках уголовного расследования, была установлена степень готовности, техническое состояние и оценка недостроенного траулера, что составляет практически 1 млрд грн.

Напомним, Следователи Государственного бюро расследований изъяли имущество, принадлежавшее стране-оккупанту. Стоимость продукции составляет более 4 млн. грн.

Также специалисты АРМА провели осмотр арестованной железной руды, которая находится в порту "Южный". Имущество принадлежит российскому олигарху Алишеру Усманову и было доставлено в порт с целью дальнейшей транспортировки в Китай. Ее решили выставить на продажу.

Кроме того, работники ДБР массово обнаруживают товары агрессора на территории нашей страны и инициируют их изъятие в пользу государства. Среди имущества железнодорожные вагоны, электронное и специальное оборудование, удобрения, пищевые продукты и многое другое. Сегодня на Одесской таможне обнаружили российские минеральные удобрения, которые должны были незаконно вывезти за пределы Украины.