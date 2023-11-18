На Миколаївщині землі заповідника повернуть державі — деталі

Ландшафтний заказник місцевого значення "Лагодівський". Фото: google

Прокуратура на Миколаївщині ініціює повернення у власність держави земельної ділянки природно-заповідного фонду. Відомо, що її вартість оцінена у 15 млн грн.

Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.

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"За позовом Баштанської окружної прокуратури судом відкрито провадження про повернення територіальній громаді земельної ділянки природно-заповідного фонду — ландшафтного заказника місцевого значення "Лагодівський" площею 2 га вартістю 15 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що ландшафтний заказник "Лагодівський" розташований у

межах Троїцько-Сафонівської та Лагодівської сільських рад Казанківського району.

Відомо, що вказана земельна ділянка перейшла у приватну власність у 2020 році. Її незаконно передала Казанківська селищна рада.

Зазначимо, що згідно зі статтею 83 Земельного кодексу України, землі, що перебувають під об'єктами природно-заповідного фонду, є частиною комунальної власності. Вони не можуть бути передані в особисту власність. Прокуратура вже розпочала розслідування цієї справи, і наразі воно перебуває на етапі розгляду.

Нагадаємо, у Миколаєві планується значний крок у розвитку транспортної інфраструктури — будівництво автомобільного мостового переходу через річку Південний Буг. Цей міст має стати об'їзним, обходячи місто та з'єднуючи з основними автомобільними трасами.

Також ми писали, комунальне підприємство "Миколаївводоканал" уклало меморандум з UNICEF. Він містить в собі допомогу в розмірі майже 90 млн грн для поліпшення доступу до безпечної питної води.

Додамо, сума видатків на реконструкцію водогону у Миколаєві зменшиться на 30 відсотків. Виявилося, що ціни труб були завищені у 2-3 рази порівняно з ринковими.