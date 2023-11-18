На Николаевщине земли заповедника вернут государству

Ландшафтный заказник местного значения "Лагодовский". Фото: google

Прокуратура в Николаевской области инициирует возврат в собственность государства земельного участка природно-заповедного фонда. Известно, что его стоимость оценена в 15 млн грн.

Об этом сообщила Николаевская областная прокуратура.

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"По иску Баштанской окружной прокуратуры судом открыто производство о возвращении территориальной общине земельного участка природно-заповедного фонда — ландшафтного заказника местного значения "Лагодовский" площадью 2 га стоимостью 15 млн грн", — говорится в сообщении.

Отметим, что ландшафтный заказник "Лагодовский" расположен в

в пределах Троицко-Сафоновского и Лагодовского сельских советов Казанковского района.

Известно, что указанный земельный участок перешел в частную собственность в 2020 году. Ее незаконно передал Казанковский поселковый совет.

Отметим, что согласно статье 83 Земельного кодекса Украины, находящиеся под объектами природно-заповедного фонда земли являются частью коммунальной собственности. Они не могут быть переданы в личную собственность. Прокуратура уже начала расследование этого дела, и оно находится на этапе рассмотрения.

Напомним, в Николаеве планируется значительный шаг в развитии транспортной инфраструктуры — строительство автомобильного мостового перехода через реку Южный Буг. Этот мост должен стать объездным, обходя город и соединяясь с основными автомобильными трассами.

Также мы писали, коммунальное предприятие "Николаевводоканал" заключило меморандум по UNICEF. Он включает в себя помощь в размере почти 90 млн грн для улучшения доступа к безопасной питьевой воде.

Добавим, что сумма расходов на реконструкцию водопровода в Николаеве уменьшится на 30 процентов. Оказалось, что цены труб были завышены в 2-3 раза по сравнению с рыночными.