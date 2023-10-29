На Одещині дрон допоміг знайти ухилянтів
В Одеській області прикордонники за допомогою безпілотного літального апарату затримали порушників кордону. Ухилянти хотіли непомітно втекти до Молдови.
Про це повідомляє Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України.
Деталі затримання
Прикордонники Подільського загону виявили та затримали 4-х громадян біля населеного пункту Йосипівка, що на Одещині. Затримати порушників вдалося за допомогою БпЛА з тепловізійною камерою. З’ясувалось, що мешканці Одеської, Запорізької та Рівненської областей, всі призовного віку, мали намір потрапити до Молдови. Для цього через мережу Інтернет вони зв’язались з організаторами, які надавали вказівки, що необхідно робити та вказували маршрут руху.
Яке покарання
Правопорушників притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".
Нагадаємо, на Одещині прикордонники за допомогою дрона затримали чергових ухилянтів. 14 порушників намагались незаконно перетнути державний кордон і потрапити до так званої Придністровської Молдавської Республіки.
Також ми писали, що в Одеські області викрили чергову партію ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Правоохоронцям одночасно вдалося затримати одразу сімнадцятьох чоловіків призовного віку.
Додамо, що прикордонники Одеської області впродовж ночі 5 жовтня затримали порушників кордону. Чоловіки призовного віку намагалися нелегально потрапити до Молдови, оминаючи пропускні пункти.
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