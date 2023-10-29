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На Одещині дрон допоміг знайти ухилянтів

29 жовтня 2023 11:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Одещині дрон допоміг знайти ухилянтів
Ухилянти в об'єктиві БпЛА. Фото: ДПСУ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одеській області прикордонники за допомогою безпілотного літального апарату затримали порушників кордону. Ухилянти хотіли непомітно втекти до Молдови.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

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Деталі затримання

Прикордонники Подільського загону виявили та затримали 4-х громадян біля населеного пункту Йосипівка, що на Одещині. Затримати порушників вдалося за допомогою БпЛА з тепловізійною камерою. З’ясувалось, що мешканці Одеської, Запорізької та Рівненської областей, всі призовного віку, мали намір потрапити до Молдови. Для цього через мережу Інтернет вони зв’язались з організаторами, які надавали вказівки, що необхідно робити та вказували маршрут руху.

Яке покарання

Правопорушників притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

Нагадаємо, на Одещині прикордонники за допомогою дрона затримали чергових ухилянтів. 14 порушників намагались незаконно перетнути державний кордон і потрапити до так званої Придністровської Молдавської Республіки.

Також ми писали, що в Одеські області викрили чергову партію ухилянтів, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Правоохоронцям одночасно вдалося затримати одразу сімнадцятьох чоловіків призовного віку. 

Додамо, що прикордонники Одеської області впродовж ночі 5 жовтня затримали порушників кордону. Чоловіки призовного віку намагалися нелегально потрапити до Молдови, оминаючи пропускні пункти.

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