В Одесской области дрон помог найти ухилянцев

Уклонисты в объективе БпЛА. Фото: ГСЧС

В Одесской области пограничники с помощью беспилотного летательного аппарата задержали нарушителей границы. Уклонисты хотели незаметно бежать в Молдову.

Об этом сообщает Южное региональное управление Государственной пограничной службы Украины.

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Детали задержания

Пограничники Подольского отряда обнаружили и задержали 4-х граждан возле населенного пункта Йосиповка Одесской области. Задержать нарушителей удалось с помощью БпЛА с тепловизионной камерой. Выяснилось, что жители Одесской, Запорожской и Ровенской областей, все призывного возраста, намеревались попасть в Молдову. Для этого через Интернет они связались с организаторами, которые предоставляли указания, что необходимо делать и указывали маршрут движения.

Какое наказание

Правонарушители привлечены к административной ответственности по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Напомним, в Одесской области пограничники с помощью дрона задержали очередных уклонистов. 14 нарушителей пытались незаконно пересечь государственную границу и попасть в так называемую Приднестровскую Молдавскую Республику.

Также мы писали, что в Одесские области разоблачили очередную партию уклонистов, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. Правоохранителям одновременно удалось задержать сразу семнадцать мужчин призывного возраста.

Добавим, что пограничники Одесской области ночью 5 октября задержали нарушителей границы. Мужчины призывного возраста пытались нелегально попасть в Молдову, минуя пропускные пункты.