На Одещині місцевий депутат вчинив самогубство

Людина з пістолетом у руці. Фото ілюстративне: google.com

В Одеській області знайшли мертвим депутата Шабівської сільської ради Василя Тимофєєва. Наразі відомо, що чоловік застрелився та залишив передсмертну записку.

Про це, з посиланням на джерела у правоохоронних органах, повідомляють місцеві ЗМІ.

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За інформацією поліції, у записці депутат просив "нікого не звинувачувати" в його смерті.

Василь Тимофєєв. Фото: скриншот

Що відомо про Василя Тимофєєва

Він став депутатом Шабівської сільської ради у 2020 році як представник одеської обласної організації політичної партії "Довіряй справам". На момент самогубства чоловікові був 51 рік. Усі деталі та причини інциденту встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, в Одеській області на чорноморському узбережжі виявили тіло військового. Випадок стався у селищі Лиманському.

Також ми писали, що нещодавно до Служби порятунку надійшло повідомлення про трагедію на річці Дунай у місті Рені Ізмаїльського району Одеської області. Двоє хлопців 2005 та 2008 років народження, перебуваючи на відпочинку, почали тонути.

Крім того, прикордонники Ізмаїльського загону врятували члена екіпажу судна під прапором Німеччини. Він випав за борт на річці Дунай поблизу міста Кілія.

Додамо, у Болградському районі у місцевій водоймі потонув чоловік. Водолази дістали тіло потопельника.