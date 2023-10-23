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В Одесской области местный депутат совершил самоубийство

23 октября 2023 11:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области местный депутат совершил самоубийство
Человек с пистолетом в руке. Фото иллюстративное: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области нашли мертвым депутата Шабского сельского совета Василия Тимофеева. Известно, что мужчина застрелился и оставил предсмертную записку.

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают местные СМИ.

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По информации полиции, в записке депутат просил "никого не винить" в его смерти.

Василий Тимофеев. Фото: скриншот

Что известно о Василии Тимофееве

Он стал депутатом Шабского сельского совета в 2020 году как представитель одесской областной организации политической партии "Доверяй делам". К моменту самоубийства мужчине был 51 год. Все детали и причины инцидента устанавливаются правоохранителями.

Напомним, в Одесской области на черноморском побережье обнаружено тело военного. Случай произошел в поселке Лиманском.

Также мы писали, что недавно в Службу спасения поступило сообщение о трагедии на реке Дунай в Рени Измаильского района Одесской области. Двое ребят 2005 и 2008 годов рождения, находясь на отдыхе, начали тонуть.

Кроме того, пограничники измаильского отряда спасли члена экипажа судна под флагом Германии. Он выпал за борт на реке Дунай вблизи города Килия.

Добавим, в Болградском районе в местном водоеме утонул мужчина. Водолазы достали тело утопленника.

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