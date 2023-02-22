На Одещині пройшли тренування моряків-прикордонників: чому навчились воїни

Українські бійці щодня опановують нові навички

Щодня підрозділи ЗСУ покращують свої навички у веденні бойових завдань. Саме постійне навчання військових наближають нас до перемоги.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Моряки-прикордонники на Одещині тренуються вражати цілі на різних відстанях й з різних типів зброї. Як оборонці кордону відточують практичні навички, дивіться у відео.

Зазначимо, професійна підготовка — запорука успіху. Наші ВМС показали, як проходили навчання на протимінному кораблі типу Sandown, який передала Україні Велика Британія. Тож після перемоги над ворогом Чорне море почнуть розміновувати й воно стане безпечнішим для проходу суден.

Нагадаємо, майбутні командири десантних військ та морської піхоти влаштували забіг "Біжу за побратима" одеським узбережжям. Ця акція проводиться щорічно.

Тим часом за 10 днів майже 2000 добровольців з одеської області захотіло приєднатися до лав "Гвардії наступу". До бригади "Лють" національної поліції України звернулося близько 600 людей, до прикордонників — понад 150 осіб, до національної гвардії — понад 1110 кандидатів.

Також Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки продовжує прийом патріотично-налаштованих та вмотивованих громадян. Майбутні захисники можуть вступити до стрілецького батальйону ЗСУ "Чорноморська січ".