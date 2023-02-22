В Одесской области прошли тренировки моряков-пограничников: чему научились воины

Украинские бойцы ежедневно овладевают новыми навыками

Ежедневно подразделения ВСУ улучшают свои навыки в ведении боевых задач. Самое постоянное обучение военных приближают нас к победе.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Моряки-пограничники в Одесской области тренируются поражать цели на разных расстояниях и разных типов оружия. Как защитники границы оттачивают практические навыки, смотрите видео.

Отметим, профессиональная подготовка — залог успеха. Наши ВМС показали, как проходили обучение на противоминном корабле типа Sandown, переданный Украине Великобританией. После победы над врагом Черное море начнут разминировать, и оно станет более безопасным для прохода судов.

Напомним, будущие командиры десантных войск и морской пехоты устроили забег "Бегу за побратима" по одесскому побережью. Эта акция проводится ежегодно.

Между тем, за 10 дней почти 2000 добровольцев из одесской области захотело присоединиться к рядам "Гвардии наступления". В бригаду "Лют" национальной полиции Украины обратилось около 600 человек, к пограничникам — более 150 человек, в национальную гвардию — более 1110 кандидатов.

Также Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки продолжает прием патриотически настроенных и мотивированных граждан. Будущие защитники могут вступить в стрелковый батальон ВСУ "Черноморская сечь".