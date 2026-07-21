На Одещині співробітниця інтернату заробляла на померлих

Поліцейський в кабінеті. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Марія Луценко Редактор

На Одещині соціальну працівницю судитимуть за привласнення виплат померлих підопічних психоневрологічного інтернату. Жінка не закривала банківські рахунки після смерті людей і знімала кошти, які продовжували надходити. Таким чином, за півтора року вона заволоділа понад 351 тисячею гривень. Обвинувальний акт уже передали до суду.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посилання на Головне управління Нацполіції Одещини.

Деталі схеми

Про можливі порушення у квітні повідомив керівник одного з психоневрологічних будинків-інтернатів Білгород-Дністровського району. Після цього поліція почала розслідування та перевірила фінансові операції в установі. За даними правоохоронців, до обов'язків соціальної працівниці входила допомога підопічним, а також контроль за зберіганням і використанням їхніх пенсійних коштів. Після смерті людини вона мала закрити її банківський рахунок і оформити документи для припинення виплат.

Однак, як стверджує слідство, жінка діяла інакше. Дізнаючись про смерть підопічних, вона не закривала їхні рахунки. Натомість, маючи доступ до коштів, знімала пенсійні виплати, які продовжували надходити.

Привласнення коштів

За версією слідства, схема діяла з січня 2024 року протягом приблизно півтора року. За цей час соціальна працівниця незаконно заволоділа виплатами 16 померлих підопічних інтернату. Загальна сума збитків становить 351 860 гривень.

Що загрожує

Правоохоронці завершили досудове розслідування. Жінці висунули обвинувачення у привласненні та розтраті чужого майна, яке було їй ввірене або перебувало в її віданні, в умовах воєнного стану.

Обвинувальний акт за процесуального керівництва Білгород-Дністровської окружної прокуратури вже скерували до суду. За ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України обвинуваченій загрожує до восьми років позбавлення волі. Також суд може заборонити їй обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Інші схеми

Раніше в Одесі викрили ще одну схему. За даними поліції, 54-річна доглядальниця після смерті 73-річної підопічної разом зі спільницею намагалася незаконно переоформити її квартиру вартістю 1,6 млн грн. Жінка, схожа на померлу, видала себе за власницю житла у нотаріуса та підписала договір купівлі-продажу на користь доглядальниці. Правоохоронці вчасно втрутилися та наклали арешт на квартиру. Підозрювану взяли під варту з правом внесення застави у 998 400 грн.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі викрили схему, в якій чоловік намагався заволодіти чужою квартирою через фальшиву смерть власника. Для цього він підробив документи та навіть "оформив" кремацію. Йдеться про житло в прибережному районі вартістю понад 2 млн грн. Підозрюваного затримали, йому загрожує ув’язнення.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі викрили шахрайську схему із заволодінням квартирою померлої жінки. Нерухомість у центрі міста оформили на вигадану особу та швидко продали. Через це спадкоємиця втратила майно і зазнала мільйонних збитків. Підозрюваному загрожує тривале ув’язнення.