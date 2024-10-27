У 2024 році 94 дитини з Одещини знайшли нові родини

Жінка, яка тримає дитину на руках. Фото: УНІАН

За три квартали цього року понад 90 дітей з будинків системи охорони здоров’я Одеської області знайшли свої родини. Це історії про нові початки, мрії та надію на щасливе дитинство в люблячому оточенні.

Про це у неділю, 26 жовтня, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Скільки дітей знайшли родини

За його інформацією, з початку 2024 року 94 дитини, які перебували в будинках дитини системи охорони здоров'я Одещини, знайшли нові родини. 49 з них повернулися в Україну з-за кордону і тепер живуть у люблячих сім'ях — в усиновлювачів, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях або під опікою небайдужих українців.

"Віримо, що кожна дитина заслуговує на можливість зростати у любові та підтримці. Разом створюємо родинне майбутнє для кожної дитини!" — написав Олег Кіпер.

Які плани на майбутнє

Він також повідомив, що фахівці, держава та всі, хто вірить у важливість сімейного виховання, щодня працюють над тим, щоб ще більше дітей могли знайти свої домівки. До кінця року планується придбати 12 будинків для дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 105 дітей. Крім того, один будинок буде придбано для нової родини, яка візьме на виховання п'ять дітей.

Нагадаємо, Олега Кіпера обрали головою Одеської обласної футбольної асоціації. Також унаслідок ракетної атаки росіян в Одесі в Хаджибейському районі від вибухової хвилі постраждали один навчальний заклад та 21 домоволодіння.