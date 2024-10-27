В 2024 году 94 ребенка из Одесской области нашли новые семьи

Женщина, держащая ребенка на руках. Фото: УНИАН

За три квартала этого года более 90 детей из домов системы здравоохранения Одесской области нашли свои семьи. Это истории о новых началах, мечтах и надежде на счастливое детство в любящем окружении.

Об этом в воскресенье, 26 октября, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Сколько детей нашли семьи

По его информации, с начала 2024 года 94 ребенка, которые находились в домах ребенка системы здравоохранения Одесчины, обнаружили новые семьи. 49 из них вернулись в Украину из-за границы и теперь живут в любящих семьях — в усыновителях, детских домах семейного типа, приемных семьях или на попечении неравнодушных украинцев.

"Верим, что каждый ребенок заслуживает возможности расти в любви и поддержке. Вместе создаем семейное будущее для каждого ребенка!" — написал Олег Кипер.

Какие планы

Он также сообщил, что специалисты, государство и все, кто верит в важность семейного воспитания, ежедневно работают над тем, чтобы еще больше детей могли найти свои дома. До конца года планируется приобрести 12 домов для детских домов семейного типа, где воспитывается 105 детей. Кроме того, одно здание будет приобретено для новой семьи, которая возьмет на воспитание пять детей.

Напомним, Олег Кипер избран председателем Одесской областной футбольной ассоциации. Также в результате ракетной атаки россиян в Одессе в Хаджибейском районе от взрывной волны пострадали одно учебное заведение и 21 домовладение.