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На Одещині вдруге планують побудувати господарську споруду за 20 мільйонів

24 січня 2024 17:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині вдруге планують побудувати господарську споруду за 20 мільйонів
Будівля в Авангарді на вулиці Спортивній. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У селі Авангард Одеської області вдруге оголосили тендер на будівництво адміністративно-господарські споруди. Наразі відомо, що на роботи готові виділити з бюджету громади понад 22 мільйони гривень. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro. 

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За інформацією відкритого аукціону, замовником став відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунального майна Авангардівської селищної ради, який готовий витратити на будівництво споруди 22 220 626 гривень. 

Скриншот з аукціону. Фото: Prozorro

Що планують зробити

Зазначимо, що у тендерній документації не вказано, як саме планують використовувати цю споруду, однак роботи оголошені капітальні: від заливки бетону до внутрішніх ремонтних робіт. Зокрема, у будівлі, яка має бути господарським приміщенням, хочуть розмістити натяжну стелю та облаштування повноцінної ванної кімнати. 

Чому не відбулися попередні торги

За даними порталу, у грудні минулого року провести будівництво погодилася лише одна компанія ТОВ "Товариство з обмеженою відповідальністю "СК "ГРАДО-СТРОЙ"", яка оцінила роботи на 5 мільйонів дорожче. Однак замовники відмовилися укладати з ними угоду. 

Скриншот з аукціону, який не відбувся. Фото: Prozorro
Причина скасування торгів. Фото: Prozorro 

Інші тендери на Одещині

Нагадаємо, у Березівському районі Одеської області знову планують зробити капітальний ремонт дитячого садочка. Наприкінці минулого року Раухівська сільська рада вже оголошувала такий самий тендер, однак охочих відремонтувати укриття в селі на дві тисячі осіб за майже 150 мільйонів не знайшлося. 

Також ми писали, що у місті Подільськ Одеської області побудують нове укриття для школи. Відомо, що підрядника обрали без аукціону, а на роботи готові витратити понад 56 мільйонів гривень. 

Додамо, Фахівці Бюро економічної безпеки (БЕБ) виявили порушення в тендері, який оголосили в одному з навчальних закладів. Йдеться про ремонт шкільного укриття за 24 мільйони гривень. 

Одеса
тендер
аукціон
ProZorro
Одеська область
будівництво
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