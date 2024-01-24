На Одесчине второй раз планируют построить хозяйственное сооружение за 20 миллионов
В селе Авангард Одесской области вторично объявили тендер на строительство административно-хозяйственных построек. Пока известно, что на работы готовы выделить из бюджета громады более 22 миллионов гривен.
Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.
По информации открытого аукциона, заказчиком стал отдел капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства, коммунального имущества Авангардовского поссовета, который готов потратить на строительство сооружения 22 220 626 гривен.
Что планируют сделать
Отметим, что в тендерной документации не указано, как именно планируется использовать это сооружение, однако работы объявлены капитальные: от заливки бетона до внутренних ремонтных работ. В частности, в здании, которое должно быть хозяйственным помещением, хотят разместить натяжной потолок и обустройство полноценной ванной комнаты.
Почему не состоялись предварительные торги
По данным портала, в декабре прошлого года провести строительство согласилась только одна компания ООО "Общество с ограниченной ответственностью "СК "ГРАДО-СТРОЙ"", которая оценила работы на 5 миллионов дороже, однако заказчики отказались заключать с ними соглашение.
Другие тендеры в Одесской области
Напомним, в Березовском районе Одесской области снова планируют произвести капитальный ремонт детского сада. В конце прошлого года Рауховский сельсовет уже объявлял такой же тендер, однако желающих отремонтировать укрытие в селе на две тысячи человек за почти 150 миллионов не нашлось.
Также мы писали, что в Подольске Одесской области построят новое укрытие для школы. Известно, что подрядчика избрали без аукциона, а на работы готовы потратить более 56 миллионов гривен.
Специалисты Бюро экономической безопасности (БЭБ) обнаружили нарушения в тендере, который объявили в одном из учебных заведений. Речь идет о ремонте школьного укрытия за 24 миллиона гривен.
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