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На Одесчине второй раз планируют построить хозяйственное сооружение за 20 миллионов

24 января 2024 17:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
На Одесчине второй раз планируют построить хозяйственное сооружение за 20 миллионов
Здание в Авангарде на Спортивной улице. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В селе Авангард Одесской области вторично объявили тендер на строительство административно-хозяйственных построек. Пока известно, что на работы готовы выделить из бюджета громады более 22 миллионов гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.

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По информации открытого аукциона, заказчиком стал отдел капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства, коммунального имущества Авангардовского поссовета, который готов потратить на строительство сооружения 22 220 626 гривен.

Скриншот с аукциона. Фото: Prozorro

Что планируют сделать

Отметим, что в тендерной документации не указано, как именно планируется использовать это сооружение, однако работы объявлены капитальные: от заливки бетона до внутренних ремонтных работ. В частности, в здании, которое должно быть хозяйственным помещением, хотят разместить натяжной потолок и обустройство полноценной ванной комнаты.

Почему не состоялись предварительные торги

По данным портала, в декабре прошлого года провести строительство согласилась только одна компания ООО "Общество с ограниченной ответственностью "СК "ГРАДО-СТРОЙ"", которая оценила работы на 5 миллионов дороже, однако заказчики отказались заключать с ними соглашение.

Скриншот с несостоявшегося аукциона. Фото: Prozorro
Причина отмены торгов. Фото: Prozorro

Другие тендеры в Одесской области

Напомним, в Березовском районе Одесской области снова планируют произвести капитальный ремонт детского сада. В конце прошлого года Рауховский сельсовет уже объявлял такой же тендер, однако желающих отремонтировать укрытие в селе на две тысячи человек за почти 150 миллионов не нашлось.

Также мы писали, что в Подольске Одесской области построят новое укрытие для школы. Известно, что подрядчика избрали без аукциона, а на работы готовы потратить более 56 миллионов гривен.

Специалисты Бюро экономической безопасности (БЭБ) обнаружили нарушения в тендере, который объявили в одном из учебных заведений. Речь идет о ремонте школьного укрытия за 24 миллиона гривен.

Одесса
тендер
аукцион
ProZorro
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строительство
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