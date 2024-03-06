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На Одещині викрили незаконний продаж риби — подробиці

6 березня 2024 15:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На Одещині викрили незаконний продаж риби — подробиці
Жінка, яка незаконно торгувала рибою. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Жінка торгувала рибою біля одного з ринків Одеської області. Виявилось, що на товар в неї немає відповідних документів, наразі справу планують передати до суду.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

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Деталі справи

Громадянка здійснювала продаж риби біля ринку у місті Болград Одеської області. Усього вона мала близько 15 кілограмів свіжевиловлених карасів без документів, які б мали підтвердити законність набуття та продажу улову.

Що загрожує

На правопорушницю склали протокол  про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 88-1 КУпАП. Жінці загрожує накладання штрафу на суму до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією товару.

Браконьєрство на Одещині

Нагадаємо, що інспектори затримали рибалок, які незаконно виловлювали рибу в Одеській області. Браконьєри завдали шкоди у 2,9 мільйона гривень.

Також ми писали, що на міжнародній трасі М-15 провели перевірку рейсового автобуса. Під час огляду інспектори виявили та вилучили 40 кг незаконно придбаної щуки.

Додамо, що на Миколаївщині викрили браконьєра, який незаконно виловлював рибу забороненим знаряддям. Чоловік завдав шкоди державі на суму 117 тисяч гривень.

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