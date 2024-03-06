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В Одесской области разоблачили незаконную продажу рыбы — подробности

6 марта 2024 15:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одесской области разоблачили незаконную продажу рыбы — подробности
Женщина, незаконно торговавшая рыбой. Фото: Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Женщина торговала рыбой около одного из рынков Одесской области. Оказалось, что на товар у нее нет соответствующих документов, дело планируют передать в суд.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

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Детали дела

Гражданка осуществляла продажу рыбы около рынка в городе Болград Одесской области. Всего у нее было около 15 килограммов свежевыловленных карасей без документов, которые должны подтвердить законность приобретения и продажи улова.

Что угрожает

На правонарушительницу составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 88-1 КУоАП. Женщине грозит наложение штрафа на сумму до ста необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией товара.

Браконьерство в Одесской области

Напомним, что инспекторы задержали рыбаков, незаконно вылавливающих рыбу в Одесской области. Браконьеры нанесли ущерб в 2,9 миллиона гривен.

Также мы писали, что на международной трассе М-15 была проведена проверка рейсового автобуса. В ходе осмотра инспекторы обнаружили и изъяли 40 кг незаконно приобретенной щуки.

Добавим, что в Николаевской области разоблачили браконьера, который незаконно вылавливал рыбу запрещенным орудием. Мужчина нанес ущерб государству на сумму 117 тысяч гривен.

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