На Одещині затримали грабіжника, який скривдив малолітню дівчинку

Затриманий грабіжник. Фото: Нацполіція

Поліцейські Одещини затримали грабіжника, який відібрав телефон у 11-річної дівчинки. За вчинення переступнику загрожує до десяти років ув’язнення.

Про це повідомили на сайті Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі пограбування

Подія сталася ввечері в одному з парків у місті Чорноморськ. Зловмисник, побачивши двох малолітніх подруг на лавочці, вирішив скоїти злочин. Він відібрав телефон в однієї з дівчаток і зник у невідомому напрямку. Того ж дня батьки потерпілої дитини звернулись до поліції. Правоохоронці швидко встановили особу та місцеперебування зловмисника. Ним виявився місцевий безробітний молодик. Підозрюваного затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України, а вилучений у нього телефон повернули потерпілій.

Яке покарання

Наразі фігуранту оголошено підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до десяти років ув’язнення.

Інші випадки пограбування на Одещині

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили містянина, який обікрав рибальську крамницю. Чоловік привласнив товару на суму понад 40 тисяч гривень.

Також ми писали, що в Одесі правоохоронці затримали місцевого мешканця, якого підозрюють у крадіжках. Охоронець недобудованої багатоповерхівки привласнив опалювальні пристрої компанії вартістю понад 240 тисяч гривень.

Додамо, у Болградському районі Одеської області затримали місцеву мешканку, яка пропонувала хабар військовому. Жінка хотіла "вирішити" справу щодо крадіжки.