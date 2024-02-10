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На Одесчине задержали грабителя, который обидел малолетнюю девочку

10 февраля 2024 12:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
На Одесчине задержали грабителя, который обидел малолетнюю девочку
Задержан грабитель. Фото: Нацполиция
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Полицейские Одесчины задержали грабителя, отобравшего телефон у 11-летней девочки. За совершение преступнику грозит до десяти лет тюрьмы.

Об этом сообщили на сайте Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали ограбления

Событие произошло вечером в одном из парков в городе Черноморск. Злоумышленник, увидев двух малолетних подруг на лавочке, решил совершить преступление. Он отобрал телефон у одной из девочек и скрылся в неизвестном направлении. В тот же день родители потерпевшего ребенка обратились в полицию. Правоохранители быстро установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался местный безработный молодой человек. Подозреваемый был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а изъятый у него телефон вернули потерпевшей.

Какое наказание

В настоящее время фигуранту объявлено подозрение по части 4 статьи 186 Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает до десяти лет заключения.

Другие случаи ограбления в Одесской области

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили горожанина, который обокрал рыболовный магазин. Мужчина присвоил товару на сумму более 40 тысяч гривен.

Также мы писали, что в Одессе правоохранители задержали местного жителя, подозреваемого в кражах. Охранник недостроенной многоэтажки присвоил отопительные устройства компании стоимостью более 240 тысяч гривен.

Добавим, в Болградском районе Одесской области задержали местную жительницу, предлагавшую взятку военнослужащему. Женщина хотела "решить" дело по поводу кражи.

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