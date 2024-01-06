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На Одещині затримали "мандрівників" до окупованого Придністров'я

6 січня 2024 11:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Одещині затримали "мандрівників" до окупованого Придністров'я
Затримані ухилянти. Фото: ДПСУ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одеській області двоє чоловіків спробували незаконно потрапити на тимчасово окуповану територію Молдови, так званого ПМР. Та їхнім намірам перешкодили прикордонники, які виявили порушників за допомогою дронів.

Про це повідомили Південному регіональному управлінню Держприкордонслужби України.

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Деталі затримання 

Відомо, що, маючи попередню інформацію про незаконний перетин, аеророзвідники ДПСУ підняли в небо дрон. Через певний час оператор БпЛА зафіксував рух чоловіків, які тримали курс у бік так званого Придністров’я. "Мандрівників" з Волині затримали неподалік села Павлівка Роздільнянського району. Побачивши машину прикордонників, вони залягли у високій траві, але марно.  

Яке покарання 

Невдала спроба незаконно покинути країну для жителів Волинської області закінчилася складанням адмінпротоколів. За скоєне їм загрожує штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Більше про випадки втечі до ПМР

Нагадаємо, Служба безпеки України (СБУ) в Одеській області та сусідній Молдові затримала злочинне угруповання, яке допомагало чоловікам призовного віку виїхати за кордон. Шахраї транспортували ухилянтів до невизнаного Придністровʼя, щоб ті потрапили далі до країн ЄС. 

Також ми писали, що в Одеській області прикордонники затримали чоловіка призовного віку, який намагався втекти з України. Молодик хотів потрапити до так званого Придністровʼя повністю оголеним. 

Додамо, що у Святвечір в Одеській області затримали чоловіка призовного віку, який намагався перетнути державний кордон. Іноземець на велосипеді по снігу хотів потрапити до Молдови, оминаючи КПП. 

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