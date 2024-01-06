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На Одесчине задержали "путешественников" в оккупированное Приднестровье

6 января 2024 11:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
На Одесчине задержали "путешественников" в оккупированное Приднестровье
Задержанные уклонисты. Фото: ГПСУ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одесской области двое мужчин попытались незаконно попасть на временно оккупированную территорию Молдовы, так называемого ПМР. Но их намерениям помешали пограничники, которые обнаружили нарушителей с помощью дронов.

Об этом сообщили Южному региональному управлению Госпогранслужбы Украины.

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Детали задержания

Известно, что, имея предварительную информацию о незаконном пересечении, аэроразведчики ГПСУ подняли в небо дрон. Через некоторое время оператор БПЛА зафиксировал движение мужчин, которые держали курс в сторону так называемого Приднестровья. "Путешественников" из Волыни задержали неподалеку от села Павловка Раздельнянского района. Увидев машину пограничников, они залегли в высокой траве, но тщетно.

Какое наказание

Неудачная попытка незаконно покинуть страну для жителей Волынской области закончилась составлением админпротоколов. За совершенное им грозит штраф от ста до двухсот необлагаемым налогом минимумов доходов граждан или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Больше о случаях побега в ПМР

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) в Одесской области и соседней Молдове задержала преступную группировку, которая помогала мужчинам призывного возраста уехать за границу. Мошенники транспортировали уклонистов в непризнанное Приднестровье, чтобы те попали дальше в страны ЕС.

Также мы писали, что в Одесской области пограничники задержали мужчину призывного возраста, который пытался скрыться из Украины. Молодой человек хотел попасть в так называемое Приднестровье полностью обнаженным.

Добавим, что в сочельник в Одесской области задержали мужчину призывного возраста, который пытался пересечь государственную границу. Иностранец на велосипеде по снегу хотел попасть в Молдову, минуя КПП.

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