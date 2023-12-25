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Перевозив ухилянтів до ПМР — на Одещині затримали злочинця

25 грудня 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Перевозив ухилянтів до ПМР — на Одещині затримали злочинця
СБУ викрила схему ухилянтів. Фото: СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Служба безпеки України (СБУ) викрила в Одеській області чергову схему переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Правопорушник допомагав ухилянтам потрапити на територію так званого Придністровʼя, а після цього вирушити до країн ЄС.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України. 

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Деталі шахрайської схеми

Зловмисник на власному авто вивозив потенційних мобілізованих через заздалегідь підготовлений маршрут поза пунктами пропуску. На території невизнаної ПМР на нього чекав спільник, який координував подальші дії ухилянтів. 

За свої "послуги" він просив до 10 тисяч доларів США, залежно від терміновості виїзду. Гроші отримував на криптогаманець, а клієнтів шукав у Телеграм-каналах

Наразі затриманому загрожує до 10 років тюрми. Слідство триває. 

Інші випадки нелегальних спроб перетнути кордон

Нагадаємо, в Одеській області затримали військового-хабарника, який допомагав чоловікам призовного віку перетнути кордон. Підозрюваний разом зі своїм спільником обіцяв зробити документи про непридатність до служби.

Також ми повідомляли, що в Одеській області викрили правоохоронця, який планував переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Чоловік до своєї схеми залучив двох друзів, які мали вивозити ухилянтів до Молдови.

Додамо, в Ізмаїльському районі Одеської області прикордонники затримали трьох "священнослужителів". Чоловіки призовного віку намагалися втекти за кордон, щоб уникнути мобілізації. 

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