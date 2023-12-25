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Перевозил уклонистов в ПМР — на Одесчине задержали преступника

25 декабря 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Перевозил уклонистов в ПМР — на Одесчине задержали преступника
СБУ разоблачила схему уклонистов. Фото: СБУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила в Одесской области очередную схему переправки мужчин призывного возраста за границу. Правонарушитель помогал уклонистам попасть на территорию так называемого Приднестровья, а после этого отправиться в страны ЕС.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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Детали мошеннической схемы

Злоумышленник на собственном авто вывозил потенциальных мобилизованных по заранее подготовленному маршруту вне пунктов пропуска. На территории непризнанной ПМР его ждал сообщник, который координировал дальнейшие действия уклонистов.

За свои "услуги" он просил до 10 тысяч долларов США в зависимости от срочности выезда. Деньги получал на криптокошелек, а клиентов искал в телеграмм-каналах

Задержанному грозит до 10 лет тюрьмы. Следствие продолжается.

Другие случаи нелегальных попыток пересечь границу

Напомним, в Одесской области задержали военного-взяточника, который помогал мужчинам призывного возраста пересечь границу. Подозреваемый вместе со своим сообщником обещал сделать документы о непригодности к службе.

Также мы сообщали, что в Одесской области разоблачили правоохранителя, который планировал переправку мужчин призывного возраста за границу. Мужчина к своей схеме привлек двух друзей, которые должны были вывозить уклонистов в Молдову.

Добавим, в Измаильском районе Одесской области пограничники задержали троих "священнослужителей". Мужчины призывного возраста пытались бежать за границу во избежание мобилизации.

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