На Одещині зірвали втечу військового до Молдови у фурі

Затримання на кордоні. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Марія Луценко Редактор

На Одещині викрили спробу незаконного переправлення військовозобов’язаного через державний кордон. Чоловіка заховали у спеціальному тайнику в напівпричепі вантажівки. За переправлення до Молдови він мав заплатити 7 500 доларів. Водія та його пасажира викрили дорогою до пункту пропуску.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Схованка у фурі

Правоохоронці отримали інформацію про канал незаконного переправлення військовозобов’язаних. За даними слідства, його організував громадянин Молдови, який займався міжнародними вантажними перевезеннями. Одним із його клієнтів став 26-річний військовослужбовець, який перебував у розшуку через самовільне залишення військової частини. Чоловік домовлявся про виїзд через Telegram та отримав інструкції щодо маршруту. За переправлення він мав заплатити 7 500 доларів США. Гроші планував передати вже після того, як опиниться на території Молдови.

Спочатку чоловіка доставили із Тарутиного до Одеси. Звідти він пересів у вантажівку, де для нього облаштували спеціальну схованку в конструкції напівпричепа. Втікач мав переховуватися у тайнику з подвійним дном та непомітно перетнути кордон.

Затримали дорогою

Вантажівка прямувала до міжнародного пункту пропуску "Паланка – Маяки – Удобне". Проте доїхати до кордону чоловікам не вдалося. Оперативники ДСР Нацполіції та прикордонники зупинили транспорт і під час огляду знайшли військовослужбовця у схованці під причепом.

Що загрожує

Водія вантажівки, громадянина Молдови, затримали. Йому повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон. Щодо військовослужбовця склали адміністративні протоколи через спробу незаконного перетину кордону та передали його до Військової служби правопорядку. Також вирішується питання про притягнення чоловіка до кримінальної відповідальності за самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану.

Кримінальне провадження розслідують за статтею 332 КК України. Процесуальне керівництво здійснює Біляївська окружна прокуратура.

Інші схеми втечі

Раніше, на Одещині правоохоронці також викривали спроби незаконного перетину кордону за гроші. В одному з випадків військовослужбовець пропонував прикордоннику 4 000 доларів, щоб разом з іншим чоловіком потрапити до Придністров’я в обхід пунктів пропуску.

Прикордонник повідомив про пропозицію керівництву. Чоловіка затримали одразу після передачі грошей, а кошти вилучили як речовий доказ. Йому повідомили про підозру за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави понад 262 тисячі гривень.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Одещині викрили чергову схему незаконного виїзду чоловіків за кордон. До організації був причетний військовослужбовець Держприкордонслужби. За гроші він обіцяв переправляти ухилянтів поза офіційними пунктами пропуску. Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід.

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині військовий скориставшись службою хотів "підзаробити". Він вимагав гроші за "вирішення питання" з мобілізацією. Фігуранта затримали після отримання всієї суми. Йому загрожує ув’язнення з конфіскацією майна.