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На Одесу треба йти через Запоріжжя —  у ДНР мріють про захоплення міста

20 березня 2024 18:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
На Одесу треба йти через Запоріжжя —  у ДНР мріють про захоплення міста
Український колабораціоніст з Росією, військовий злочинець Едуард Басурін. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Військовий діяч самопроголошеної ДНР дав коментарі російським ЗМІ з приводу захоплення Одеси. Він запевняє, що на місто треба наступати не через акваторію Чорного моря, а з материка.

Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж.
 

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Мрії окупантів про Одесу

Басурін, прессекретар військового командування самопроголошенної ДНР, заявив, що взяття Одеси — наразі складна військова операція.

"Якщо ми говоримо про Херсонський напрямок — там треба подолати Дніпро та Південний Буг та провести складну морську операцію. Ми це могли зробити в 2022 році, проте зараз — це проблематично", — сказав Басурін.

Колаборант заявляє, що начебто у окупантів є можливість захопити Одесу, якщо наступати на місто з боку Запоріжжя. Метою такого плану є бажання терористів контролювати Чорне море. Окрім цього, Басурін мріє ще і про вплив на інші держави.

"Якщо ми зможемо контролювати Чорне море, то воно вже не буде загрожувати РФ. А також ми будемо мати вихід до Придністров'я, разом і з цим зможемо впливати на політику Молдови та Болгарії. Це один із стратегічних напрямків Росії", — заявив полковник ДНР.

Інші плани окупантів

Нагадаємо, що Росія ще від початку повномасштабного вторгнення озвучувала свої плани із захоплення Одеси. Метою є не скільки захоплення самого регіону, а отримання контролю над зерновим коридором та експортом. 

Ми писали раніше, що експерти зазначили, що президент Росії не відмовився від своєї початкової мети захопити великі міста. Київ та Одеса досі залишаються цілями Володимира Путіна.

Додамо, що хоча Російська Федерація не полишає погроз про захоплення Одеси та повернення у "рідну гавань",  Україна чітко заявила, що цими погрозами окупанти нічого не досягнуть.

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