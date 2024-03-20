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В Одессу нужно идти через Запорожье — в ДНР мечтают о захвате города

20 марта 2024 18:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессу нужно идти через Запорожье — в ДНР мечтают о захвате города
Украинский коллаборационист с Россией, военный преступник Эдуард Басурин. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Военный деятель самопровозглашенной ДНР дал комментарии российским СМИ по поводу захвата Одессы. Он уверяет, что на город нужно наступать не через акваторию Черного моря, а с материка.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Мечты окупантов об Одессе

Басурин, пресс-секретарь военного командования самопровозглашенной ДНР, заявил, что взятие Одессы — сложная военная операция.

"Если мы говорим о Херсонском направлении - там нужно преодолеть Днепр и Южный Буг и провести сложную морскую операцию. Мы это могли сделать в 2022 году, однако сейчас — это проблематично" , — сказал Басурин.

Коллаборант заявляет, что вроде бы у окупантов есть возможность захватить Одессу, если наступать на город со стороны Запорожья. Целью такого плана является желание террористов контролировать Черное море. Кроме того, Басурин мечтает еще и о влиянии на другие государства.

"Если мы сможем контролировать Черное море, то оно уже не будет угрожать РФ. А также мы будем иметь выход в Приднестровье, вместе с этим сможем влиять на политику Молдовы и Болгарии. Это одно из стратегических направлений России" , — заявил полковник ДНР.

Другие планы окупантов

Напомним, что Россия еще с начала полномасштабного вторжения озвучивала свои планы по захвату Одессы. Целью является не сколько захвата самого региона, а получение контроля над зерновым коридором и экспортом.

Мы писали ранее, что эксперты отметили, что президент России не отказался от своей первоначальной цели захватить крупные города. Киев и Одесса до сих пор остаются целями Владимира Путина.

Добавим, что хотя Российская Федерация не оставляет угрозы о захвате Одессы и возвращении в "родную гавань", Украина четко заявила, что этими угрозами кафиры ничего не достигнут.

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