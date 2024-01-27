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На організацію змагань з фігурного катання в Одесі витратять чотири мільйони

27 січня 2024 13:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На організацію змагань з фігурного катання в Одесі витратять чотири мільйони
Дівчинка на льоду. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі планують провести змагання, на організацію яких витратять понад чотири мільйони гривень. Йдеться про фігурне катання на льодовому полі. 

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro

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Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Замовник послуг — Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з фігурного катання на ковзанах "Крижинка". Початок аукціону — 1 лютого. Послуги мають бути поставлені до 31 грудня цього року. Загальна сума оголошеного тендеру — 4 227 500 грн. Він запланований у форматі відкритих торгів з особливостями. Це передбачає скорочені строки, що сприяє швидшому проведенню аукціону.

Що має зробити підрядник

Підрядник має забезпечити всі умови для проведення змагань, а саме:

  • Учасник має забезпечити відповідні умови для проведення тренувань з фігурного катання на ковзанах для дитячих груп. Це означає наявність критого льодового поля з якісним льодом та регульованою температурою.
  • Тренувальний майданчик має мати зручне місце для перевдягання дітей та спортивних команд, а також душову з гарячою водою.
  • Надання послуг повинно відповідати всім чинним стандартам безпеки, що регулюються в Україні й стосуються фігурного катання.
  • Розміри льодового поля повинні відповідати вимогам: не менше 30 на 60 метрів (великий лід).
  • Мінімальна кількість годин тренувань на льодовому полі таких розмірів повинна складати не менше 1112 годин і 30 хвилин.
  • Учасник повинен забезпечити наявність бомбосховища або іншого захищеного місця для укриття дітей під час повітряних тривог.
  • Льодове поле повинно бути обладнане бортами для забезпечення безпеки учасників під час тренувань.

Більше про тендери 

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали підрядника, якого підозрюють у привласнені державних коштів. Голова фірми, яка займалася ремонтом у 56 ліцеї на вулиці Тінистій, перевищив вартість роботи на 2 мільйони гривень.

Також ми повідомляли, у селі Авангард Одеської області вдруге оголосили тендер на будівництво адміністративно-господарської споруди. Наразі відомо, що на роботи готові виділити з бюджету громади понад 22 мільйони гривень. 

Додамо, у селі Петровірівка Одеської області відремонтують шкільну їдальню. Відомо, що підрядника обрали без аукціону, а на роботи готові витратити понад мільйон гривень.

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