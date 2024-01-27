На організацію змагань з фігурного катання в Одесі витратять чотири мільйони

Дівчинка на льоду. Фото: УНІАН

В Одесі планують провести змагання, на організацію яких витратять понад чотири мільйони гривень. Йдеться про фігурне катання на льодовому полі.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Замовник послуг — Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з фігурного катання на ковзанах "Крижинка". Початок аукціону — 1 лютого. Послуги мають бути поставлені до 31 грудня цього року. Загальна сума оголошеного тендеру — 4 227 500 грн. Він запланований у форматі відкритих торгів з особливостями. Це передбачає скорочені строки, що сприяє швидшому проведенню аукціону.

Що має зробити підрядник

Підрядник має забезпечити всі умови для проведення змагань, а саме:

Учасник має забезпечити відповідні умови для проведення тренувань з фігурного катання на ковзанах для дитячих груп. Це означає наявність критого льодового поля з якісним льодом та регульованою температурою.

Тренувальний майданчик має мати зручне місце для перевдягання дітей та спортивних команд, а також душову з гарячою водою.

Надання послуг повинно відповідати всім чинним стандартам безпеки, що регулюються в Україні й стосуються фігурного катання.

Розміри льодового поля повинні відповідати вимогам: не менше 30 на 60 метрів (великий лід).

Мінімальна кількість годин тренувань на льодовому полі таких розмірів повинна складати не менше 1112 годин і 30 хвилин.

Учасник повинен забезпечити наявність бомбосховища або іншого захищеного місця для укриття дітей під час повітряних тривог.

Льодове поле повинно бути обладнане бортами для забезпечення безпеки учасників під час тренувань.

Більше про тендери

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали підрядника, якого підозрюють у привласнені державних коштів. Голова фірми, яка займалася ремонтом у 56 ліцеї на вулиці Тінистій, перевищив вартість роботи на 2 мільйони гривень.

Також ми повідомляли, у селі Авангард Одеської області вдруге оголосили тендер на будівництво адміністративно-господарської споруди. Наразі відомо, що на роботи готові виділити з бюджету громади понад 22 мільйони гривень.

Додамо, у селі Петровірівка Одеської області відремонтують шкільну їдальню. Відомо, що підрядника обрали без аукціону, а на роботи готові витратити понад мільйон гривень.