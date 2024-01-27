На організацію змагань з фігурного катання в Одесі витратять чотири мільйони
В Одесі планують провести змагання, на організацію яких витратять понад чотири мільйони гривень. Йдеться про фігурне катання на льодовому полі.
Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.
Замовник послуг — Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з фігурного катання на ковзанах "Крижинка". Початок аукціону — 1 лютого. Послуги мають бути поставлені до 31 грудня цього року. Загальна сума оголошеного тендеру — 4 227 500 грн. Він запланований у форматі відкритих торгів з особливостями. Це передбачає скорочені строки, що сприяє швидшому проведенню аукціону.
Що має зробити підрядник
Підрядник має забезпечити всі умови для проведення змагань, а саме:
- Учасник має забезпечити відповідні умови для проведення тренувань з фігурного катання на ковзанах для дитячих груп. Це означає наявність критого льодового поля з якісним льодом та регульованою температурою.
- Тренувальний майданчик має мати зручне місце для перевдягання дітей та спортивних команд, а також душову з гарячою водою.
- Надання послуг повинно відповідати всім чинним стандартам безпеки, що регулюються в Україні й стосуються фігурного катання.
- Розміри льодового поля повинні відповідати вимогам: не менше 30 на 60 метрів (великий лід).
- Мінімальна кількість годин тренувань на льодовому полі таких розмірів повинна складати не менше 1112 годин і 30 хвилин.
- Учасник повинен забезпечити наявність бомбосховища або іншого захищеного місця для укриття дітей під час повітряних тривог.
- Льодове поле повинно бути обладнане бортами для забезпечення безпеки учасників під час тренувань.
Більше про тендери
Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали підрядника, якого підозрюють у привласнені державних коштів. Голова фірми, яка займалася ремонтом у 56 ліцеї на вулиці Тінистій, перевищив вартість роботи на 2 мільйони гривень.
Також ми повідомляли, у селі Авангард Одеської області вдруге оголосили тендер на будівництво адміністративно-господарської споруди. Наразі відомо, що на роботи готові виділити з бюджету громади понад 22 мільйони гривень.
Додамо, у селі Петровірівка Одеської області відремонтують шкільну їдальню. Відомо, що підрядника обрали без аукціону, а на роботи готові витратити понад мільйон гривень.
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