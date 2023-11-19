Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На підготовку до змагань з хокею на Одещині витратять півмільйона arrow

На підготовку до змагань з хокею на Одещині витратять півмільйона

19 листопада 2023 19:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На підготовку до змагань з хокею на Одещині витратять півмільйона
Хлопці грають у хокей. Ілюстративне фото. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На Одещині планують провести змагання на підготовку яких витратять півмільйона гривень. Йдеться про хокей на льодовому полі. 

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro

Читайте також:
Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Замовник послуг – відокремлений підрозділ всеукраїнської громадської організації "Федерація Хокею України" в Одеській області. Початок аукціону 27 листопада. Послуги мають бути поставлені до 31 грудня цього року. 

Що повинен зробити підрядник

Підрядник повинен забезпечити онлайн-трансляцію на всі ігри та придбати нагородний матеріал.

  • кубок хокейний 
  • пам’ятний знак

Змагання пройдуть у листопаді та грудні цього року. Варто зазначити, що схожий тендер уже проводили й в жовтні. Тоді послуги обійшлися в 497 000 грн. Переможцем конкурсу минулого разу стало ФОП Костандакі Юрій Олександрович. Відомо, що ця фірма раніше надавала посередницькі послуги у сфері реклами, а також займалась гуртовою торгівлею текстильної продукції. 

Скриншот відкритого аукціону, який уже відбувся. Фото: Prozorro

Інші тендери

Нагадаємо, комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 11" розмістило тендер на будову нового бювету. Вартість робіт оцінили у понад два мільйони гривень.

Також ми повідомляли, що в Одеській області планують купити новий сміттєвоз для потреб громади. Йдеться про Таїровську громаду, де на спецтехніку готові виділити понад 6 млн грн.

Додамо, що найближчим часом до Одеси завітає комісія державної аудиторської служби. Делегація перевірятиме доцільність витрат міста та області на критичні потреби, про які йдеться у низці тендерів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Новина з відео

22:57 У Київській області пішов перший сніг

Актуальне по темі