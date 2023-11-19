На підготовку до змагань з хокею на Одещині витратять півмільйона
На Одещині планують провести змагання на підготовку яких витратять півмільйона гривень. Йдеться про хокей на льодовому полі.
Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.
Замовник послуг – відокремлений підрозділ всеукраїнської громадської організації "Федерація Хокею України" в Одеській області. Початок аукціону 27 листопада. Послуги мають бути поставлені до 31 грудня цього року.
Що повинен зробити підрядник
Підрядник повинен забезпечити онлайн-трансляцію на всі ігри та придбати нагородний матеріал.
- кубок хокейний
- пам’ятний знак
Змагання пройдуть у листопаді та грудні цього року. Варто зазначити, що схожий тендер уже проводили й в жовтні. Тоді послуги обійшлися в 497 000 грн. Переможцем конкурсу минулого разу стало ФОП Костандакі Юрій Олександрович. Відомо, що ця фірма раніше надавала посередницькі послуги у сфері реклами, а також займалась гуртовою торгівлею текстильної продукції.
Інші тендери
Нагадаємо, комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 11" розмістило тендер на будову нового бювету. Вартість робіт оцінили у понад два мільйони гривень.
Також ми повідомляли, що в Одеській області планують купити новий сміттєвоз для потреб громади. Йдеться про Таїровську громаду, де на спецтехніку готові виділити понад 6 млн грн.
Додамо, що найближчим часом до Одеси завітає комісія державної аудиторської служби. Делегація перевірятиме доцільність витрат міста та області на критичні потреби, про які йдеться у низці тендерів.
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