На підготовку до змагань з хокею на Одещині витратять півмільйона

Хлопці грають у хокей. Ілюстративне фото. Фото: УНІАН

На Одещині планують провести змагання на підготовку яких витратять півмільйона гривень. Йдеться про хокей на льодовому полі.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Замовник послуг – відокремлений підрозділ всеукраїнської громадської організації "Федерація Хокею України" в Одеській області. Початок аукціону 27 листопада. Послуги мають бути поставлені до 31 грудня цього року.

Що повинен зробити підрядник

Підрядник повинен забезпечити онлайн-трансляцію на всі ігри та придбати нагородний матеріал.

кубок хокейний

пам’ятний знак

Змагання пройдуть у листопаді та грудні цього року. Варто зазначити, що схожий тендер уже проводили й в жовтні. Тоді послуги обійшлися в 497 000 грн. Переможцем конкурсу минулого разу стало ФОП Костандакі Юрій Олександрович. Відомо, що ця фірма раніше надавала посередницькі послуги у сфері реклами, а також займалась гуртовою торгівлею текстильної продукції.

Скриншот відкритого аукціону, який уже відбувся. Фото: Prozorro

Інші тендери

Нагадаємо, комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 11" розмістило тендер на будову нового бювету. Вартість робіт оцінили у понад два мільйони гривень.

Також ми повідомляли, що в Одеській області планують купити новий сміттєвоз для потреб громади. Йдеться про Таїровську громаду, де на спецтехніку готові виділити понад 6 млн грн.

Додамо, що найближчим часом до Одеси завітає комісія державної аудиторської служби. Делегація перевірятиме доцільність витрат міста та області на критичні потреби, про які йдеться у низці тендерів.