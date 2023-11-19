На подготовку к соревнованиям по хоккею на Одесчине потратят полмиллиона
В Одесской области планируют провести соревнования на подготовку которых потратят полмиллиона гривен. Речь идет о хоккее на ледовом поле.
Об этом Новости.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.
Заказчик услуг — подразделение всеукраинской общественной организации "Федерация Хоккея Украины" в Одесской области. Начало аукциона – 27 ноября. Услуги должны быть предоставлены до 31 декабря этого года.
Что должен сделать подрядчик
Подрядчик должен обеспечить онлайн трансляцию на все игры и приобрести наградный материал.
- кубок хоккейный
- памятный знак
Соревнования пройдут в ноябре и декабре этого года. Стоит отметить, что подобный тендер уже проводился и в октябре. Тогда услуги обошлись в 497 000 грн. Победителем конкурса в прошлый раз стал ФЛП Костандаки Юрий Александрович. Известно, что фирма ранее предоставляла посреднические услуги в сфере рекламы, а также занималась оптовой торговлей текстильной продукции.
Другие тендеры
Напомним, коммунальное некоммерческое предприятие "Городская клиническая больница №11" разместило тендер на строительство нового бювета. Стоимость работ оценили более чем в два миллиона гривен.
Также мы сообщали, что в Одесской области планируют купить новый мусоровоз для нужд гормады. Речь идет о Таировской громаде, где на спецтехнику готовы выделить более 6 млн грн.
Добавим, что в ближайшее время в Одессу посетит комиссия государственной аудиторской службы. Делегация будет проверять целесообразность расходов города и области на критические нужды, о которых идет речь в ряде тендеров.
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