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На организацию соревнований по фигурному катанию в Одессе потратят четыре миллиона

27 января 2024 13:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
На организацию соревнований по фигурному катанию в Одессе потратят четыре миллиона
Девочка на льду. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе планируют провести соревнования, на организацию которых потратят более четырех миллионов гривен. Речь идет о фигурном катании на ледовом поле.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Заказчик услуг — Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках "Льдинка". Начало аукциона — 1 февраля. Услуги должны быть доставлены до 31 декабря этого года. Общая сумма объявленного тендера — 4 227 500 грн. Он запланирован в формате открытых торгов по особенностям. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона.

Что должен сделать подрядчик

Подрядчик должен обеспечить все условия для проведения соревнований, а именно:

  • Участник должен обеспечить соответствующие условия для проведения тренировок по фигурному катанию на коньках для детских групп. Это означает наличие крытого ледового поля с качественным льдом и регулируемой температурой.
  • Тренировочная площадка должна иметь удобное место для переодевания детей и спортивных команд, а также душевую с горячей водой.
  • Предоставление услуг должно отвечать всем действующим стандартам безопасности, регулируемым в Украине и касающимся фигурного катания.
  • Размеры ледового поля должны удовлетворять требованиям: не менее 30 на 60 метров (большой лед).
  • Минимальное количество часов тренировок на ледовом поле таких размеров должно составлять не менее 1112 часов и 30 минут.
  • Участник должен обеспечить наличие бомбоубежища или другого защищенного места для укрытия детей во время воздушных тревог.
  • Ледовое поле должно быть оборудовано бортами для обеспечения безопасности участников во время тренировок.

Больше о тендерах

Напомним, в Одессе правоохранители задержали подрядчика, подозреваемого в присвоении государственных средств. Председатель фирмы, занимавшейся ремонтом в 56 лицее на улице Тенистой, превысил стоимость работы на 2 миллиона гривен.

Также мы сообщали, что в селе Авангард Одесской области второй раз объявили тендер на строительство административно-хозяйственного сооружения. Пока известно, что на работы готовы выделить из бюджета общины более 22 миллионов гривен.

Добавим, в селе Петровировка Одесской области будет отремонтирована школьная столовая. Известно, что подрядчика избрали без аукциона, а на работы готовы потратить более миллиона гривен.

Одесса
тендер
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
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